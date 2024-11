Amazon svela le nuove Fire TV Omni Mini-LED e Fire TV Soundbar Plus

Fonte foto: Amazon

L’ecosistema di prodotti Fire TV continua a crescere. Oltre alle Fire TV Stick, da anni uno dei prodotti tech più venduti in Italia (e non solo), ci sono tanti altri dispositivi che fanno parte dell’ecosistema creato da Amazon, con il sempre più prezioso contributo di aziende partner.

Brand come Panasonic, Xiaomi e TCL, solo per citarne alcuni, hanno da tempo lanciato Smart TV dotate del sistema operativo di Amazon. Ad arricchire ulteriormente la gamma arrivano oggi le nuove Fire TV Omni Mini-LED e la Fire TV Soundbar Plus.

Fire TV Omni Mini-LED: caratteristiche e prezzo

La nuova gamma Fire TV Omni Mini-LED è dotata di pannelli QLED Mini-LED in grado di raggiungere una luminosità massima di 1.400 nit, con 1.344 zone di dimming. C’è anche il supporto Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive.

Per quanto riguarda il comparto audio, invece, c’è il Dolby Atmos riprodotto da due speaker e due subwoofer. C’è anche il supporto Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) per l’utilizzo in abbinamento ad apparecchi acustici. La dotazione tecnica include il Wi-Fi 6E oltre al Bluetooth 5.2.

La funzione Intelligent Picture, utilizzando l’AI e i sensori di luminosità, consente al televisore di ottimizzare in tempo reale sia i colori che la luminosità del pannello, per offrire un’esperienza di visione al top, in ogni contesto di utilizzo.

Tutti i modelli sono dotati anche dell’Ambient Experience di Amazon che, quando il televisore non viene utilizzato, trasforma lo schermo in un pannello in grado di fornire informazioni utili, con widget specifici come il meteo, oppure sfondi che possono adattarsi in modo dinamico al movimento registrato dai sensori.

I pannelli sono certificati AMD FreeSync Premium Pro, con Variable Refresh Rate e la possibilità di raggiungere un refresh rate massimo di 144 Hz con la Gaming Mode.

Le nuove Smart TV, quindi, possono essere utilizzate anche in abbinamento alle console da gioco per un’esperienza utente simile a quella garantita da un monitor da gaming, per quanto riguarda il frame rate, ma con una diagonale del pannello molto maggiore.

La serie Fire TV Omni Mini-LED è composta da quattro varianti: 55, 65, 76 e 85 pollici. Tutte le versioni hanno un pannello con risoluzione 4K. Ecco i prezzi per il mercato americano:

55 pollici – 819,99 dollari

– 819,99 dollari 65 pollici – 1.089,99 dollari

– 1.089,99 dollari 75 pollic i – 1.499,99 dollari

i – 1.499,99 dollari 85 pollici – 2.099,99 dollari

Per il momento, non ci sono informazioni in merito a un possibile arrivo in Italia della nuova gamma.

Fire TV Soundbar Plus: caratteristiche e prezzo

A completare l’ecosistema Fire TV arriva la nuova Fire TV Soundbar Plus, una soundbar all in one da 3.1 canali che include il supporto Dolby Atmos, DTS:X e DTS TruVolume. Il modello in questione è lungo poco più di 90 centimetri e include quattro diverse modalità di funzionamento (Movie, Music, Sports e Night).

Il collegamento può al TV avviene tramite HDMI. La soundbar può essere acquistata singolarmente oppure in bundle con un subwoofer e con due speaker surround. Il prezzo, per la sola soundbar, è di 249 dollari. Anche in questo caso non ci sono informazioni in merito al lancio in Italia.