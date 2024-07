Sulle Fire TV arriva altra pubblicità: dove non te l'aspetti

Amazon ha trovato un nuovo posto dove inserire contenuti pubblicitari e, per una volta, è un buon posto: non disturba l'utente e non è invasiva

Fonte foto: Amazon

Amazon punta moltissimo sulla pubblicità, come dimostra chiaramente l’arrivo degli spot nei contenuti di Prime Video (anche in Italia, già da fine settembre 2023). Il passo successivo è stato quello di introdurre, negli USA, dei contenuti sponsorizzati all’interno dell’interfaccia utente delle sue Fire TV e delle Smart TV degli altri brand dotate di Fire TV OS.

Adesso Amazon fa il passo successivo, aggiungendo altra pubblicità nei suoi dispositivi Fire TV. Questa volta, però, gli spot funzionano in modo diverso.

Fire TV: gli spot nel salvaschermo

La scelta di Amazon è stata quella di inserire due contenuti pubblicitari ogni volta che si attiva il salvaschermo della Fire TV. Si tratta, almeno al momento, di una immagine statica che viene mostrata a tutto schermo per trenta secondi, seguita da un’altra da trenta secondi, al termine dei quali lo schermo si disattiva per risparmiare energia.

La soluzione è rispettosa dell’utente e poco invasiva, perché la pubblicità appare in un momento in cui lo spettatore non sta guardando nulla, altrimenti il salvaschermo non si attiverebbe.

Tra l’altro la pubblicità viene interrotta se l’utente usa attivamente il telecomando, perché si torna direttamente al contenuto in pausa o all’interfaccia della Fire TV, senza attendere la fine dei 30/60 secondi.

Anche in Italia, ma non per tutti

Questo tipo di pubblicità è arrivato già anche sulle Fire TV italiane, ma non su tutte. Al momento, infatti, nel nostro Paese questa nuova forma di pubblicità è stata attivata soltanto sulle Fire TV 4K Max, il modello di punta della gamma di chiavette HDMI di Amazon nonché il più costoso.

Nel caso specifico, sulla Fire TV 4K Max la pubblicità appare subito prima che la chiavetta attivi la modalità “Ambiente“, che è un salvaschermo che si attiva dopo 5 minuti di inattività e mostra delle immagini a rotazione. Questa modalità può essere personalizzata dall’utente con immagini personali, ma la pubblicità resta lo stesso.

Il futuro: più pubblicità per tutti

La pubblicità sulle Fire TV 4K Max italiane è stata attivata da Amazon tramite un normale aggiornamento del software della chiavetta, infatti viene mostrata anche sugli esemplari venduti in passato.

Per introdurre novità di questo tipo, infatti, basta un banale update e, quindi, l’arrivo degli spot è virtualmente possibile su tutti i modelli di chiavette Fire TV e su tutte le Smart TV col sistema operativo di Amazon.

Non solo è possibile, ma anche probabile: Amazon, come tutti i protagonisti del mercato dello streaming d’altronde, punta sempre di più sull’introduzione degli spot per aumentare la redditività dei suoi prodotti e servizi.

Lo stesso sta facendo anche Google, con le sue Google TV (al momento solo in USA), lo stesso sta facendo Netflix sulla sua piattaforma, lo stesso hanno fatto Disney+ e Paramount+ e lo stesso hanno già fatto, stanno facendo o faranno a breve tutti i protagonisti di questo mercato.

Come su Libero Tecnologia vi diciamo da parecchio tempo, ormai, il futuro della TV è nella vecchia TV gratis (o quasi) ma con pubblicità.