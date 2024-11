Amazon Haul: tutto a 20 dollari per battere Temu e Shein

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Haul è qualcosa di molto diverso da Amazon tradizionale, pur condividendone alcune caratteristiche: ecco come funziona l'alternativa USA agli store cinesi

Amazon ha finalmente confermato e ufficializzato la sua alternativa a Temu e Shein, due negozi online con prodotti estremamente economici e, per questo, molto utilizzati dai giovanissimi. Questa alternativa si chiama Amazon Haul e, al momento, è disponibile solo per gli utenti americani.

Per molti aspetti Amazon Haul è simile al normale Amazon Shopping, mentre per altri no. L’idea di fondo, però, è quella di offrire la convenienza degli ecommerce cinesi insieme alla proverbiale attenzione al cliente, anche nel post vendita, di Amazon.

Amazon Haul: come funziona

Haul funziona solo da smartphone e ha un sito web che non può essere visitato da computer. Per usare Haul, quindi, bisogna aprire l’omonima sezione nell’app di Amazon Shopping oppure visitare, da telefono, l’indirizzo www.amazon.com/haul.

Il catalogo di prodotti in vendita include solo merce dal prezzo massimo di 20 dollari, che per moltissimi prodotti diventano addirittura 10 dollari o, addirittura, 1 dollaro. Il processo d’acquisto è identico a quello di Amazon Shopping: si sceglie il prodotto, lo si mette in carrello e poi si passa al pagamento.

Cambiano, però, i tempi di spedizione: scordiamoci la consegna in un giorno, tipicamente si attendono un paio di settimane. Si tratta di tempi comunque buoni, se paragonati a quelli di Shein e Temu. La consegna, inoltre, è gratuita solo se l’ordine supera i 25 dollari, altrimenti si paga 3,99 dollari.

Ci sono poi degli sconti del 5% e del 10% se il carresso supera, rispettivamente, i 50 dollari o i 75 dollari. In buona sostanza Amazon Haul vorrebbe che l’utente compri molti prodotti, spendendo un po’ di più, per ottimizzare la spedizione.

I resi sono gratuiti e, esattamente come su Amazon Shopping, il cliente a 14 giorni per cambiare idea sul prodotto. Infine, anche su Haul Amazon offre la sua garanzia A-Z, sia su prodotti venduti e spediti da Amazon sia su prodotti di venditori terzi.

Amazon Haul: arriverà in Italia?

Nel suo annuncio di lancio di Haul Amazon non fa alcun cenno alla possibilità di portare il nuovo servizio al di fuori degli USA. Tuttavia, la cosa più probabile è che Amazon stia testando questo nuovo modello di business in USA per poi allargare il raggio d’azione anche ad altri mercati.

Molto dipenderà da quanto Haul avrà successo negli Stati Uniti, e non è affatto detto che ne avrà abbastanza. Haul, infatti, ha mille frecce nel suo arco ma è anche lo sfidante di due servizi ormai affermati, conosciuti e amati dagli utenti. Per una volta, quindi, non è scontato che Amazon avrà successo.