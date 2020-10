Amazon compie 10 anni e per l'occasione vi fa un regalo speciale

Amazon compie 10 anni e festeggia offrendo ai suoi utenti un regalo davvero speciale. A partire dal 19 ottobre e fino al 15 novembre per ogni ordine di almeno 30 euro gli utenti riceveranno una sorta di “biglietto” per partecipare alla lotteria che mette in palio Buoni Regalo Amazon fino a 10.000 euro.

A solo una settimana dal Prime Day 2020, Amazon lancia una nuova iniziativa per i suoi utenti e sceglie di festeggiare al meglio i suoi primi 10 anni di attività. Fino al 15 novembre gli utenti avranno modo di fare ordini online e ricevere codici di partecipazione numerici, che saranno doppi per ogni acquisto se il cliente è abbonato ad Amazon Prime. L’estrazione della lotteria si terrà il 23 novembre, giorno del compleanno di Amazon, ed entro gennaio 2021 i fortunati vincitori riceveranno i Buoni Regalo digitali. Intanto Amazon a partire dal 19 ottobre fa un altro regalo ai tuoi utenti: nuovi sconti esclusivi con tantissimi prodotti a prezzi scontati.

Lotteria Amazon, come funziona

A partire dal 19 ottobre e fino al 15 novembre per ogni ordine di almeno 30 euro Amazon invierà agli utenti un codice di partecipazione numerico all’estrazione dei Buoni Regalo. Per tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime, doppia possibilità di vincere: a ogni acquisto saranno assegnati due codici di partecipazione all’estrazione. Tutti i codici collezionati dall’utente saranno inviati in un’unica email il 19 novembre, all’indirizzo associato all’account Amazon.

Ogni account Amazon potrà effettuare fino a 10 ordini idonei per partecipare all’iniziativa. L’estrazione è fissata al 23 novembre, giorno del decimo compleanno di Amazon. I vincitori verranno avvisati via mail tra il 24 novembre e l’8 dicembre, inoltre a partire dal 24 novembre i codici di partecipazione vincenti saranno pubblicati su Amazon.it. I Buoni Regalo digitali di Amazon saranno inviati ai vincitori entro due mesi dalla data d’estrazione e quindi non più tardi del 23 gennaio 2021.

Lotteria Amazon, come partecipare e i premi in palio

Non tutti i prodotti garantiscono la generazione di un codice di partecipazione. Per il raggiungimento della soglia minima di 30 euro, gli acquisti devono avvenire per i prodotti “Venduti e Spediti da Amazon”. Non saranno tenuti in considerazione quindi i Warehouse Deals Amazon, i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, e tantomeno i prodotti o i servizi digitali, come ad esempio eBook, app, musica, o ancora eventuali spese di spedizione e costi di iscrizione, come quello al servizio Amazon Prime.

Non saranno idonei nemmeno gli ordini che vengono spediti al di fuori dell’Italia o quelli che sono stati annullati prima della data dell’estrazione.

I premi in palio messi da Amazon per questa lotteria sono davvero interessanti. Il terzo premio è costituito da 100 Buoni Regalo Amazon dal valore di 100 euro. Il secondo premio invece è composto da 10 Buoni Regalo Amazon dal valore di 1000 euro ciascuno. Il primo e più ambito premio invece sono 2 Buoni Regalo dal valore di 5000 euro ciascuno.

Amazon compie 10 anni e regala offerte speciali

Subito dopo il Prime Day 2020 e in attesa dell’estrazione della lotteria del 23 novembre, Amazon ha lanciato nuove offerte esclusive per i suoi utenti, con tantissimi prodotti di diverso tipo a prezzi imperdibili. Ecco una selezione delle offerte da non perdere per i principali prodotti: