Amazon Prime Day 2020 ha fatto il record: ecco cosa è andato a ruba

Archiviato l’Amazon Prime Day 2020, già si pensa al Black Friday e al Cyber Monday di fine novembre. Ma cosa hanno comprato gli italiani durante la due giorni di sconti Amazon? Quali sono stati i dispositivi tech più cercati e acquistati sfruttando le offerte?

Quest’anno alcuni dispositivi sono andati letteralmente a ruba, come i monopattini elettrici. Un po’ per moda, un po’ per l’esigenza di muoversi evitando il contatto sociale e un bel po’ di più grazie al bonus monopattino statale, questi piccoli mezzi hanno registrato un boom di vendite. Sono andati molto bene anche i nuovi dispositivi Amazon Echo e i piccoli elettrodomestici per la pulizia della casa. Bene anche accessori e consumabili (come i toner per le stampanti) legati all’informatica domestica (anche in questo caso c’è lo zampino della pandemia).

Amazon Prime Day 2020: i prodoti Amazon più venduti

A livello globale, tra i prodotti di Amazon con l’assistente digitale Alexa, è andato molto forte l’Echo Dot (il prodotto più venduto della gamma Alexa). Il piccolo smart speaker di Amazon è seguito dalle cuffie wireless Bose QuietComfort 35 Serie II e dallo smartwatch Fitbit Versa 2.

Amazon Prime Day 2020: i prodoti più venduti in Italia

Durante il Prime Day 2020 gli italiani hanno comprato in massa il monopattino elettrico Ninebot By Segway Kickscooter. Si tratta di un prodotto che ha spopolato ovunque, tanto che a livello globale ne sono stati venduti tanti da percorrere la distanza tra Roma e Dubai con una ricarica.

Tra i consumabili ha brillato il toner per stampante di Alphaink, mentre tra gli accessori (ormai indispensabili) più venduti c’è il termometro digitale Farmamed. Tra i giochi per console, invece, è stato venduto in massa FIFA 21 per PlayStation 4 (che include l’aggiornamento a PS5).

I numeri del Prime Day 2020

In generale e a livello globale l’Amazon Prime Day è andato molto bene, meglio dell’anno scorso: 3,5 miliardi di dollari di acquisti, con una crescita del 60% rispetto all’anno scorso (addirittura +110% in Italia).

I clienti, grazie alle offerte lampo e agli sconti, hanno risparmiato circa 1,4 miliardi di dollari. Ricordiamo che anche quest’anno l’Amazon Prime Day è un evento riservato agli iscritti al programma Amazon Prime e che chi non è ancora iscritto può attivare gratuitamente l’abbonamento di prova per 30 giorni cliccando qui.