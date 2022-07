Amazon Prime aumenta il prezzo: quanto, quando e perché

Questa mattina i clienti italiani di Amazon Prime, e quindi anche di Amazon Prime Video, si sono svegliati con una brutta notizia: con una email inviata in piena notte il colosso dell’ecommerce ha annunciato "Un cambiamento importante al tuo abbonamento Amazon Prime". Quale cambiamento? Un corposo aumento del prezzo mensile e annuo dell’abbonamento.

Aumento che, con la crisi della logistica che dura addirittura da prima dell’inizio della pandemia e che ancora non sembra risolta, sarebbe potuto arrivare persino prima. Amazon, invece, ricorda che quello appena annunciato è il primo aumento di prezzo dal 2018, nonostante i servizi offerti in Italia siano aumentati. Sia quelli di Amazon Prime, il servizio di spedizioni veloci, sia quelli di Prime Video, una delle più importanti piattaforme di streaming al mondo che, recentemente, si è accaparrata persino i diritti su alcune partite di Champions League. Insomma, l’aumento del prezzo di Amazon Prime era prevedibile ma, comunque Amazon si giustifica genericamente parlando di inflazione e di cause fuori dal suo controllo.

Amazon Prime: i nuovi prezzi

Attualmente Amazon Prime ha un prezzo molto vantaggioso, rispetto alla gran quantità di servizi e vantaggi che offre: costa infatti solo 3,99 euro al mese o 36 euro l’anno.

I nuovi prezzi Amazon Prime entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2022, in occasione del primo rinnovo. Il nuovo prezzo è di 4,99 euro al mese, o 49,90 l’anno. A parte il prezzo, però, non cambia nulla nell’abbonamento: sono inclusi gli stessi servizi e il cliente ha gli stessi diritti.

Amazon Prime: cosa include l’abbonamento

Amazon Prime è un solo abbonamento, ma offre un pacchetto di servizi abbastanza eterogenei. Innanzitutto, i clienti Prime hanno le consegne veloci (anche nei weekend) di moltissimi prodotti comprati su Amazon e la possibilità di partecipare all’Amazon Prime Day ogni anno, con accesso anticipato alle offerte lampo.

Poi hanno, incluso nel prezzo, l’abbonamento a Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon che include anche 16 partite di Champions League e decine di film e serie TV in esclusiva, in continuo aggiornamento.

Poi ci sono gli ebook di Prime Reading, lo spazio illimitato per le foto con Amazon Photos (fino a 5 GB per i video) e c’è anche Prime Gaming, una sorta di abbonamento nell’abbonamento che permette di sbloccare molti contenuti esclusivi su Twitch, altra piattaforma streaming di Amazon. Gli abbonati Prime, inoltre, possono iscriversi gratuitamente ad un canale Twitch al mese.

Infine, c’è Amazon Music Prime: circa 2 milioni di brani musicali disponibili in streaming, senza costi aggiuntivi rispetto a quello dell’abbonamento Prime.

Tutto questo ai costi appena accennati, che cambieranno il 15 settembre. Se vi state chiedendo se valga la pena pagare il nuovo prezzo per iscriversi ad Amazon Prime, il nostro consiglio è quello di usare i 30 giorni di prova gratuita offerti dalla piattaforma.

Durante questo periodo potrete accedere a tutti i contenuti in streaming inclusi nell’abbonamento, e valutarli, e avere le spedizioni veloci sulla maggior parte degli ordini Amazon. Poco prima dello scadere dei 30 giorni potrete scegliere se mantenere l’abbonamento oppure fare la disdetta gratuita.

Abbonati ad Amazon Prime e sfrutta i 30 giorni di prova gratuita