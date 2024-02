Amazon presenta “Chiedi ad un amico”: solo recensioni affidabili

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Amazon

Grandi novità in casa Amazon: il colosso dell’e-commerce presenta ufficialmente anche per l’Italia la nuova funzionalità Chiedi ad un amico, che consente agli utenti di interpellare amici, familiari e conoscenti per avere un feedback sui prodotti da acquistare.

Non è solo un modo per ricevere consigli da persone ritenute affidabili, ma è anche un’ottima soluzione per chiedere la propria opinione a qualcuno della propria cerchia di contatti, così da ottenere solamente recensioni affidabili e verificabili in prima persona.

Che cos’è Chiedi ad un amico

Nella vita reale, quando si decide di acquistare qualcosa i primi pareri che si ascoltano sono quelli di amici e familiari che magari hanno già quel determinato prodotto e possono fornire indicazioni precise al riguardo.

Quando si acquista online, invece, questo rapporto viene meno e gli utenti dovranno necessariamente ripiegare su recensioni di perfetti sconosciuti che, restano comunque (teoricamente) affidabili, ma che potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà dei fatti.

È proprio da questa considerazione che è partito Amazon con la funzione Chiedi ad un amico, avendo anche a disposizione i dati di permanenza sull’e-commerce dei vari utenti che, solo nel 2023, hanno utilizzato miliardi di volte il tasto Condividi, per inviare a persone di fiducia i link dei prodotti da acquistare e ricevere un feedback da loro.

Le categorie dove sono maggiormente richiesti questi consigli, sempre secondo Amazon, sono: abbigliamento, scarpe, elettronica e arredamento, tutti settori molto gettonati dagli acquirenti (soprattutto durante alcune ricorrenze) e dove un consiglio da una persona vicina può realmente determinare la chiusura o meno della trattativa.

Sempre grazie a questa funzione, inoltre, è possibile anche lanciare dei sondaggi tra amici e familiari, chiedendo loro non solo un feedback in base alle loro esperienze, ma una reazione per capire se quello specifico prodotto è davvero la scelta migliore.

Si tratta, insomma, di una vera e propria esperienza di “shopping condiviso“che può aiutare le persone (soprattutto quelle più indecise) ad acquistare un determinato prodotto oppure a valutare altre opzioni, contando esclusivamente su opinioni ritenute affidabili.

Come utilizzare la nuova funzione

Utilizzare la funzione Chiedi ad un amico è molto semplice e, per prima cosa, bisogna attivare l’opzione Chiedi i voti ai tuoi amici dalle impostazioni.

Fatto questo, non resta che selezionare uno dei prodotti su Amazon e fare clic su Condividi, scegliendo la piattaforma da utilizzare per la condivisione e i destinatari.

Chi riceverà il messaggio troverà al suo interno un link per accedere all’app di Amazon dove potrà leggere tutte le informazioni sul prodotto in oggetto e indicare la propria reaction scegliendo tra tre emoji diverse.

Oltre a questo è anche possibile aggiungere commenti e considerazioni personali che potrebbero essere utili nella scelta.

Quando tutti gli invitati avranno risposto, l’utente potrà visualizzare le varie reazioni e i commenti e decidere se acquistare o meno.