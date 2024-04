Amazon Prime Air: consegne nei droni in un altro Stato

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon Prime Air, il servizio di consegna coi droni sta coprendo un gran numero di città nel mondo. Pronti i nuovi droni in arrivo a fine 2024 anche in Italia

Con una nota ufficiale Amazon ha annunciato che, entro la fine dell’anno, i clienti residenti nell’area metropolitana di West Valley, Phoenix (Arizona), potranno utilizzare il servizio di spedizione tramite droni Prime Air, con consegne in giornata direttamente dal magazzino di Tolleson (Arizona).

Questa innovativa modalità di consegna, fa sapere il colosso dell’e-commerce, si evolve a un ritmo impressionante, riuscendo a portare migliaia di pacchi in meno di un ora con la possibilità di fornire anche farmaci su prescrizione in collaborazione con Amazon Pharmacy. Per questo motivo l’azienda sta investendo in questa direzione, per garantire l’arrivo di Prime Air in un numero sempre maggiori di città in tutto il mondo.

Amazon e il servizio Prime Air

Chiaramente, quello che sta succedendo in Arizona col servizio Prime Air, non è che il primo passo dell’evoluzione di questa modalità di spedizione che, già da oggi, rappresenta il futuro del settore, con la promessa di consegne sempre più rapide.

Al momento, la caratteristica è limitata ad alcuni centri di smistamento, situati di solito vicino alle grandi città, ma nei piani futuri del colosso dell’e-commerce, c’è sicuramente la volontà di coprire un gran numero di zone in tutto il mondo. Ciò significa che i clienti potranno ricevere migliaia di prodotti con consegne garantite in giornata.

Ma oltre a questo c’è di più e, stando alle dichiarazioni dell’azienda, l’obiettivo finale è quello di ridurre l’inquinamento, per arrivare in futuro a una consegna pacchi a emissioni zero. Un discorso che potrebbe essere rivoluzionario per le grandi città, come Phoenix ad esempio, e che oltre a un corposo abbattimento degli inquinanti può contribuire anche a una diminuzione del traffico cittadino.

I nuovi droni di Amazon

Il fulcro di questo progetto è il nuovissimo drone a decollo verticale MK30, progettato specificatamente per il programma Prime Air e frutto di anni di lavoro degli ingegneri di Amazon.

Questo nuovo modello andrà a sostituire quelli attualmente utilizzati negli USA e, entro la fine del 2024, verrà impiegato anche in Italia e nel Regno Unito.

Una delle specifiche più interessanti di questo prodotto è la tecnologia “rileva ed evita” che gli consente di rilevare in tempo reale qualsiasi tipo di ostacolo, come le persone, gli animali domestici e, naturalmente, oggetti vari, e di evitarli alla perfezione.

Oltretutto il drone MK30 è in grado di muoversi anche in ambienti di dimensioni estremamente ridotte, come cortili o nelle zone densamente popolate senza alcuna difficoltà, portando a termine la consegna senza problemi. In più questo nuovo modello è in grado di volare anche in caso di pioggia leggera, cosa che prima non era possibile.

Anche la portata e l’autonomia sono state migliorate, con la possibilità di consegnare pacchi sempre più pesanti e di percorrere circa il doppio della distanza rispetto ai modelli precedenti.

Infine, l’MK30 è molto più silenzioso rispetto ai modelli precedenti, con il team Flight Science che ha sviluppato appositamente eliche su misura che riducono notevolmente il rumore emesso.

Chiaramente, l’idea di Amazon di sviluppare ulteriormente il servizio Prime Air deve essere implementata gradualmente e, ancora per qualche anno, al fianco dei droni troveranno posto le classiche modalità di consegna che, soprattutto in alcune zone, rappresentano ancora la scelta migliore.