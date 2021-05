Amazon Prime Video: tutto sulla nuova serie tv Panic

C’è una nuova serie televisiva in arrivo in streaming su Amazon Prime Video: Panic. Lauren Oliver non solo è la scrittrice del libro, ma anche la produttrice esecutiva e la creatrice della serie TV Amazon Original che rientra nel genere Young Adult.

Nei 10 episodi della prima stagione, Panic racconta le vicende di un gruppo di diplomandi del Texas che si ritrovano a dover superare delle difficili prove per sperare in un futuro migliore. Un’avventura che diventa sempre più pericolosa per la giovanissima protagonista Heather, costretta a sfidare la sue più recondite paure insieme agli altri personaggi. Una serie televisiva che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo con il fiato sospeso. La serie è arrivata in streaming sulla piattaforma Prime Video il 28 maggio ed è quindi disponibile per tutti i clienti Prime di Amazon.

Panic: di cosa parla la serie TV

La protagonista di Panic è la giovane Heather, una diplomanda che vive in un’anonima cittadina del Texas e sogna di fuggire verso una grande città. Per trovare i soldi per fuggire verso una nuova vita, Heather si iscrive a un gioco che ogni anno si svolge in città e prevede la vincita di denaro affrontando una serie di sfide che mettono alla prova la resistenza alla paura. Heather si butta nella mischia per cercare di vincere i 50000 dollari del premio, ma ben presto le sfide si fanno sempre più pericolose e un sospetto si insinua in lei: che il gioco sia truccato.

Panic: il cast della serie TV

La serie televisiva è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Lauren Oliver, già autrice di altri libri di successo. La stessa scrittrice ha curato l’adattamento per la televisione, cimentandosi nella scrittura della sceneggiatura insieme a Ry Russo-Young, regista del primo episodio della serie.

Nel cast troviamo la protagonista Olivia Welch (vista in ‘Unbelievable’), Mike Faist (‘The Atlantic City Story’), Ray Nicholson (‘Una donna promettente’), Cameron Jones (‘The Purge’), Jessica Sula (‘Split’) ed Enrique Murciano (‘Senza traccia’).

La serie è disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 28 maggio.