Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Bangla press / Shutterstock.com

NotebookLM è il tool di Google basato sull’intelligenza artificiale,sviluppato per essere un assistente AI in grado di aiutare l’utente a interagire in modo più profondo e produttivo con i suoi documenti e appunti personali. Si tratta, insomma, di uno strumento per la produttività in rapida espansione che sta ottenendo una serie di funzioni molto interessanti pronte ad affiancare gli utenti di tutto il mondo nelle attività più disparate.

NotebookLM, le potenzialità di Audio Overviews

Ciò che distingue NotebookLM dai vari Large Language Models (LLM) sul mercato è un’architettura progettata per rimanere ancorata alle fonti che l’utente gli fornisce, senza rischiare di generare risposte false o inesatte attingendo a un qualsiasi database online contenente dati non verificati. Questo approccio garantisce che le risposte alle domande e le analisi generate siano sempre pertinenti, verificabili e affidabili, trasformando questo strumento in un alleato indispensabile per tutti quei contesti dove serve accuratezza e precisione.

Negli ultimi mesi, NotebookLM è stato aggiornato con molti utilissimi strumenti, come Audio Overviews, ad esempio, che permette di trasformare i materiali caricati dall’utente in podcast generati, ovviamente, dall’intelligenza artificiale.

La particolarità di questo strumento è che non si limita a una monotona lettura del testo, ma crea una sorta di discussione animata tra due voci virtuali che analizzano, riassumono e discutono i contenuti chiave delle fonti fornite, rappresentando un’evoluzione significativa nell’apprendimento passivo e nell’accessibilità delle informazioni, rendendo lo studio più flessibile.

Tuttavia, fino a questo momento la funzione era limitata all’inglese, rendendo di fatto poco pratico l’utilizzo dell’applicazione. Ora, però, Google ha comunicato che Audio Overviews è compatibile con oltre 50 lingue diverse, tra cui anche l’italiano, cosa che abbatte le barriere linguistiche che ne limitavano l’utilizzo a un pubblico anglofono, contribuendo ulteriormente alla diffusione del tool.

Come cambiare lingua su Audio Overviews

Per selezionare la lingua desiderata per le Audio Overviews, gli utenti devono andare sul sito web di NotebookLM e accedere alle impostazioni tramite l’apposito pulsante situato in alto a destra.

Dal menu delle impostazioni, è sufficiente selezionare l’opzione Lingua di output (Output Language), espandere il menu a tendina sotto l’intestazione, cliccare su Scegli la lingua di override (Choose the language of override) e selezionare la lingua preferita dall’elenco di quelle disponibili. Se non viene selezionata una lingua specifica, il tool utilizzerà automaticamente la lingua predefinita impostata nell’account Google dell’utente.

È importante notare che il supporto per le lingue diverse dall’inglese è ancora in fase beta e l’implementazione è iniziata solo di recente; perciò, la funzionalità potrebbe non essere ancora visibile o pienamente stabile per tutti gli utenti, ma Google conferma che sarà estesa gradualmente nei prossimi giorni, contribuendo a far diventare NotebookLM uno strumento sempre più potente e affidabile ma, soprattutto, accessibile a tutti in ogni parte del mondo.