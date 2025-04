Amazon, il nuovo agente AI per lo shopping su siti di terze parti

Fonte foto: lesyeuxde.er / Shutterstock.com

Amazon sta testando un nuovo agente AI all’interno della sua app, sia su Android che su iOS. L’agente punta ad aiutare gli utenti nello shopping e ora include anche la funzione Buy for Me. Si tratta di un sistema, attualmente in fase di beta per un numero limitato di utenti americani, che permette di effettuare acquisti su altri store direttamente dall’app di Amazon.

Come funziona Buy for Me

La funzione Buy for Me del nuovo assistente di shopping potenziato dall’intelligenza artificiale di Amazon consente agli utenti di poter effettuare acquisti su store esterni ad Amazon ma senza uscire dall’app di Amazon.

Il sistema è molto semplice: l’utente accede ad Amazon per cercare un prodotto. Nel caso in cui questo prodotto non sia disponibile all’interno dello store, l’assistente AI entrerà in azione e proporrà all’utente di sfruttare la funzione Buy for Me.

In questo modo, l’AI di Amazon andrà alla ricerca del prodotto su altri store per verificarne la disponibilità. In caso di risultato positivo della ricerca, sarà possibile completare l’acquisto direttamente tramite Amazon Shopping.

Il sistema prevede la possibilità di raggiungere direttamente il sito del produttore, per completare l’acquisto di un prodotto non disponibile, che di verificare la disponibilità del prodotto non presente su Amazon su altri store.

Con la funzione Buy for Me, l’utente autorizza Amazon a completare per suo conto l’acquisto dal sito esterno. Il processo di acquisto viene gestito direttamente dall’app di Amazon, senza la necessità di fornire al sito esterno altri dati.

Tutti gli aspetti legati alla consegna, ai resi, all’assistenza post-vendita, invece, saranno gestiti dal sito esterno. I dettagli sull’ordine effettuato saranno inviati via mail all’utente oppure saranno consultabili tramite la sezione Buy for Me dell’app di Amazon.

Per il momento, gli ordini da siti esterni possono essere completati solo se riguardando un solo prodotto per volta. Non è possibile inserire codici sconto. In ogni caso, inoltre, i termini di vendita e le politiche di reso sono fissate dal venditore e non da Amazon.

Come usare il nuovo agente AI

Per sfruttare il nuovo agente AI di Amazon ed effettuare acquisti su siti di terze parti, per il momento, bisognerà aspettare. La nuova funzione, infatti, è in fase di test ed è riservata esclusivamente a una cerchia ristretta di utenti negli USA.

Il test, però, è destinato a espandersi e a raggiungere ulteriori mercati nel corso delle prossime settimane o, più probabilmente, dei prossimi mesi. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, a breve.