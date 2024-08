Che cos'è e come funziona Amazon Rufus

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Rufus è il nuovo assistente per lo shopping AI di Amazon, accessibile per il momento in esclusiva agli utenti residenti negli Stati Uniti che utilizzano i servizi dell’e-commerce tramite l’app Amazon Shopping.

Questo potente tool basato sull’intelligenza artificiale è in grado di aiutare le persone durante lo shopping, affiancandole nella scelta dei prodotti e rendendo molto più immediate le procedure di acquisto. Al pari, infatti, di un commesso in carne e ossa in un negozio fisico, anche Rufus segue passo passo l’utente nel processo di scelta e acquisto di un prodotto, fornendo suggerimenti per trovare quello migliore.

Cosa è in grado di fare Rufus

Rufus è in grado di effettuare ricerche generiche sui prodotti Amazon, partendo semplicemente dalle domande degli utenti che, ad esempio, possono testare le sue capacità chiedendo che caratteristiche deve avere uno smartphone per la vita di tutti i giorni.

Oltre a questo, l’assistente per lo shopping AI può anche dare suggerimenti in base a un determinato scopo: i consumatori, ad esempio, possono chiedergli quali strumenti acquistare per fare giardinaggio e Rufus risponderà con una selezione di prodotti in vendita su Amazon.

Altra funzionalità molto interessante è quella che permette di confrontare più prodotti con la possibilità di chiedere direttamente al chatboot AI le differenze tra due oggetti. Oppure semplicemente si possono chiedere a Rufus dei consigli per risolvere un determinato problema, come il regalo perfetto per la festa della mamma e così via.

Infine è anche possibile fare domande su prodotto specifico e chiedere al personal shopper di raccogliere informazioni. Per farlo, lo strumento andrà a cercare tra i dati in suo possesso, come le recensioni degli utenti o le domande fatte da altre persone, oppure effettuerà una ricerca sul web, andando ad analizzare siti e recensioni che hanno come tema il prodotto indicato.

Quando arriva in Rufus in Italia

Al momento, il servizio è disponibile solamente per gli utenti negli Stati Uniti e non ci sono ancora informazioni ufficiali sull’arrivo di Rufus su altri mercati, cosa che potrebbe comunque richiedere ancora altro tempo e altri testi per verificare l’effettiva efficienza del tool.

Il sito ufficiale non riporta ancora alcuna indicazione ufficiale al riguardo, perciò non resta che attendere l’arrivo di altre dichiarazioni da parte del colosso dell’e-commerce.

Di certo, in caso di un eventuale arrivo in Europa, Amazon Rufus verrebbe messo sotto i raggi X dalle istituzioni UE perché, esattamente com Meta AI, attinge a una enorme quantità di informazioni sensibili degli utenti, senza le quali non può funzionare.