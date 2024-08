America's Cup, gli spettatori possono "vedere" il vento

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Capgemini, una società che si occupa di Business e Digital Transformation aziendale, insieme ad America’s Cup Media hanno presentato WindSight IQ, un innovativo sistema per migliorare l’esperienza di visione della 37a America’s Cup Louis Vuitton.

Con questo strumento, infatti, gli spettatori da casa e i commentatori dell’evento saranno in grado di monitorare in tempo reale il vento e le sue variazioni durante le regate.

Oltre a questo un simulatore di vela raccoglierà i dati raccolti e calcolerà i percorsi ottimali, permettendo di prevedere le mosse dei team in acqua e di analizzare le varie strategie.

Come funziona WindSight IQ

La collaborazione tra Capgemini e l’America’s Cup Media ha dato vita a un progetto ambizioso che, combinando tecnologia, analisi dei dati e realtà aumentata e virtuale, consentirà per la prima volta di vedere l’andamento del vento in tempo reale durante ogni regata.

Questo è possibile grazie all’unione di sofisticate tecnologie LiDAR (Light Detection and Ranging) e di sensor fusion (la raccolta e l’utilizzo di dati provenienti da molteplici fonti, come diversi sensori, per fornire informazioni più precise e affidabili) con il calcolo scientifico, un sistema efficiente per calcolare l’andamento del vento e riprodurlo in TV tramite grafici in realtà aumentata e realtà virtuale.

I dati raccolti verranno anche trasmessi a un simulatore di vela che, in tempo reale, mostrerà sullo schermo indicazioni utili sulla regata, come il percorso che una nave dovrebbe seguire ed eventuali informazioni sulle manovre effettuate o sulle strategie messe in atto dall’equipaggio.

Per raccogliere i dati con precisione estrema sono stati posizionati tre LiDAR sul lungomare di Barcellona, rivolti verso il percorso di gara allo scopo di analizzarlo.

Ognuno di essi ha un raggio di scansione medio di 6,5 km e fino a un massimo di 12 km; sono in grado di misurare la velocità del vento (ogni 1,5 m da 0 a 12 km per velocità fino a 73 nodi), con una precisione di <0,1 m/s.

Una volta ottenute queste informazioni, WindSight IQ le mette in correlazione con quelle raccolte dai vari sensori posizionati sulle barche e con quelli dei sensori delle boe.

Infine, tutte queste informazioni vengono raccolte ed elaborate da sofisticati algoritmi che mostrano le indicazioni sul vento durante l’intero percorso di regata, aggiornandole in tempo reale con tutte le variazioni registrate dai diversi sensori e dai modelli di previsione.

WindSight IQ, come cambia il mondo della vela

Con l’arrivo di WindSight IQ le persone che seguiranno l’America’s Cup potranno accedere ad approfondimenti in tempo reale sull’evento, migliorando l’esperienza visiva digitale della prestigiosa manifestazione e rendendo più facile la comprensione della disciplina.

Chi segue la vela, saprà certamente l’importanza del vento in questo sport e di come possa influenzare l’esito di una gara; nonostante questo, però, fino a questo momento era impossibile visualizzarne l’andamento sul TV di casa, con gli spettatori che hanno sempre seguito la manifestazione con informazioni incomplete.

Con la tecnologia di WindSight IQ adesso tutto questo è possibile e gli spettatori potranno accedere a tutte le informazioni di cui hanno bisogno ed entrare nel vivo della competizione, cambiando il modo in cui si vivrà la 37a America’s Cup Louis Vuitton.