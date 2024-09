Android 15 è arrivato? Che succede in Cina

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Cina è già disponibile una versione stabile di Android 15 su alcuni smartphone. C’è un’azienda che, per la prima volta in assoluto, ha battuto Google sul tempo

L’uscita di Android 15 è prevista ufficialmente per il prossimo 15 ottobre con il colosso di Mountain View che, come al solito, darà la precedenza ai suoi Pixel per poi inviare l’update a tutti gli altri brand sul mercato.

Stavolta, però, le cose sono andate diversamente e, secondo le dichiarazioni condivise in rete da alcuni utenti, c’è un’azienda cinese che già starebbe distribuendo la nuova versione di Android a tutti i dispositivi compatibili: si tratta di Vivo.

Android 15, cosa succede in Cina

Da quello che sappiamo, i possessori di un top di gamma a marchio Vivo, come ad esempio il Vivo X Fold3 Pro, il Vivo X100 Pro, il Vivo 100 e l’iQOO 12 (sub-brand di Vivo), stanno già ricevendo delle notifiche che li avvertono della disponibilità dell’update a Android 15. Nel giro di qualche giorno, comunque, anche altri modelli dell’azienda cinese dovrebbero avere accesso all’aggiornamento, anche se ancora non c’è una lista completa.

Chi ha un device compatibile e ha ricevuto l’apposita notifica, quindi, può già scaricare e installare la nuova versione di Funtouch OS, l’interfaccia utente personalizzata da Vivo e basata proprio sulla versione più recente del sistema operativo di Big G.

E questa è una notizia che ha davvero dell’incredibile visto che, al momento, nemmeno Big G stessa ha ancora diffuso ufficialmente la prossima release del suo software per i Google Pixel. Allo stesso modo nemmeno Samsung, che generalmente è tra le prime aziende a ricevere gli aggiornamenti, ha ancora fissato la data di One UI 7 basato proprio sulla prossimo update di Android.

Stando alle prime dichiarazioni di chi sta già provando l’interfaccia rinnovata, Vivo ha incluso nel pacchetto anche diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come l’ormai celebre gomma intelligente per modificare le foto e rimuovere elementi indesiderati e un’applicazione interprete/traduttore, da utilizzare anche per tradurre le conversazioni in tempo reale.

A questo bisogna aggiungere anche dei miglioramenti nel design del sistema e un ritorno ai widget sulla schermata di blocco.

Quando arrivata l’aggiornamento a Android 15

Per quanto riguarda i possessori di un Google Pixel, tutti i device dalla serie 6 fino ad arrivare ai recentissimi Google Pixel 9 avranno accesso all’update a partire dal prossimo 15 ottobre e questo, chiaramente, vale anche per l’Italia.

Gli altri produttori, come Samsung al momento non hanno ancora una data di rilascio confermata ma, probabilmente, è solo questione di settimane prima che tutti gli smartphone compatibili possano accedere alla nuova versione di Android.