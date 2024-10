Quali Motorola riceveranno Android 15

Fonte foto: Mojahid Mottakin - Shutterstock

Android 15 non è ancora ufficialmente disponibile nemmeno per i Google Pixel che, di solito, ricevono in anteprima le nuove versioni del sistema operativo di Google. Gli stessi Google Pixel 9 sono arrivati sul mercato, solo poche settimane fa, con Android 14, una bella delusione per tutti i fan dell’azienda di Mountain View che ancora non hanno potuto provare altro se non le versioni beta della prossima versione (disponibili comunque solo per i Pixel).

Ora sappiamo che Android 15 sarà rilasciato ufficialmente il prossimo 15 ottobre ma, come al solito, avranno la precedenza i Google Pixel compatibili, per tutti gli altri ci sarà da aspettare ancora, anche se già diversi brand stanno lavorando alla loro interfaccia personalizzata di Android, tra questi c’è Motorola.

Cosa sappiamo di Android 15 su Motorola

Ovviamente visti tutti i ritardi nella distribuzione del nuovo software, anche la stessa Motorola ancora non ha annunciato formalmente l’arrivo dell’aggiornamento per i suoi device; tuttavia nelle pagine di supporto di alcuni smartphone la voce “Android 15” ha iniziato a fare capolino ed è, dunque, più che probabile che l’azienda stia ancora valutando i modi e i tempi dell’update e, soprattutto, quali smartphone saranno aggiornati.

A rivelare questa notizia il sito che si occupa di tecnologia YTechB che ha scandagliato il sito di Motorola alla ricerca di notizie riguardo il prossimo aggiornamento. Per il momento questi sono i dispositivi ai blocchi di partenza per ricevere la nuova release di Android:

Motorola Razr (2023) / Motorola Razr 40 (in Italia)

Motorola Razr+ (2023) / Motorola Razr 40 Ultra (in Italia)

Motorola Razr (2024) / Motorola Razr 50 (in Italia)

Motorola Razr+ (2024) / Motorola Razr 50 Ultra (in Italia)

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Moto G Power 5G (2024) – Non disponibile in Italia

Moto G 5G (2024) – Non disponibile in Italia

Moto G Stylus 5G (2024) – Non disponibile in Italia

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45 – Non disponibile in Italia

Moto G55

Moto G75

Moto G85

Motorola ThinkPhone

Quando arriva l’aggiornamento

Bisogna a questo punto fare due precisazioni: la prima è che questa lista è incompleta e probabilmente i device a marchio Motorola pronti a ricevere Android 15 saranno molti di più e saranno rivelati nel corso dei prossimi mesi. La seconda è che, al momento, non sono disponibili informazioni ufficiali sulle tempistiche.

Del resto, il ritardo nella diffusione dell’update ha colpito tutti i brand del settore, addirittura Samsung che generalmente è sempre tra le prime aziende ad aggiornare i propri device, ha dichiarato di recente che la sua One UI 7 non arriverà prima di gennaio 2025.

Per questa ragione è più che probabile che i possessori di un device Motorola dovranno attendere parecchio e probabilmente si arriverà al 2025 inoltrato.