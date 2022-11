Androidi e umani: ecco i protagonisti di After Yang

Androidi che hanno sembianze umane e vivono accanto agli esseri umani: è questo il futuro immaginato in After Yang, film targato Sky Original già presentato nella sezione Un Certain Regard del 74esimo Festival di Cannes e premiato al Sundance Film Festival 2022 e che arriverà prossimamente in Italia in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. A dirigere la storia è Kogonada, regista di origine sudcoreana (noto con il suo prseudonimo) che nel 2017 ha già messo la firma sul film Columbus.

Di cosa parla After Yang: la trama

After Yang, di cui è già stato distribuito il trailer italiano, è basato sul racconto Saying Goodbye to Yang di Alex Weinstein, contenuto nella raccolta Children of the New World pubblicata nel 2016. Si tratta di una storia commovente di ambientazione Sci-Fi, che si propone di indagare la complessità e la profondità dei rapporti umani.

Ambientato in un futuro prossimo, il film di fantascienza vede protagonisti androidi che hanno sembianze umane e che svolgono il ruolo di servitori per gli esseri umani. Nella famiglia composta da Jake, Kyra e la loro figlia Mika c’è una sola intelligenza artificiale di nome Yang.

Tutti sono molto affezionati a questa presenza androide, specialmente la bambina. Per questo, quando Yang smette di funzionare correttamente, Jake cerca un modo per ripararlo. È proprio durante questo processo, che lo porta a interrogarsi sull’amore e sulla perdita, che Jack scopre che la vita gli sta passando davanti e che deve riconnettersi con sua moglie e sua figlia.

Chi recita in After Yang: il cast

Il protagonista della pellicola è Colin Farrell (che interpreta Jake). L’attore irlandese in passato ha già recitato in Alexander, Saving Mr. Banks, The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro.

Nel cast di After Yang ci sono poi Jodie Turner-Smith (che interpreta Kyra), Justin H Min (Yang) e la giovanissima Malea Emma Tjandrawidjaja (nei panni di Mika). Gli altri interpreti sono Sarita Choudhury (nei panni di Cleo), Ritchie Coster (Russ), Clifton Collins Jr. (George), Haley Lu Richardson (Ada), Ava DeMary (Vicky) e Brett Dier (Aaron).

Il regista e videoartista Kogonada si è occupato, oltre che della regia e del montaggio, anche della scrittura.

After Yang in streaming

Come accennato, il film è già stato presentato in anteprima mondiale nel 2021, mentre a marzo 2022 è stato distribuito simultaneamente nei cinema e in streaming su Showtime, ricevendo tra l’altro recensioni generalmente positive. Prossimamente sarà disponibile su Sky e NOW, ma la data precisa non è ancora stata annunciata.