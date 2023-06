Anker Soundcore Liberty 4 NC ufficiali: sono le nuove cuffiette economiche di qualità

La gamma Anker si rinnova con nuove cuffie true wireless che puntano ad unire alta qualità e prezzo contenuto: si tratta delle nuove Soundcore Liberty 4 NC. Svelati in via ufficiale in queste ore, i nuovi auricolari di Anker debutteranno sul mercato entro la fine del mese di giugno con la promessa di prestazioni ottime, rispetto al prezzo di vendita.

Le cuffie, infatti, supportano la trasmissione di audio in alta risoluzione e la cancellazione del rumore adattativa. In aggiunta, c’è un’autonomia che, in base ai dati dichiarati da Anker, è al top del mercato.

Le caratteristiche delle cuffie Anker

Le nuove Anker Soundcore Liberty 4 NC sono cuffiette di tipo in-ear, quindi con gommino in silicone che “tappa” l’orecchio, e uniscono ottime prestazioni ad un un prezzo molto conveniente: offrono, infatti, un rapporto qualità/prezzo tra i migliori del mercato.

Tra le specifiche dei nuovi auricolari Bluetooth troviamo il supporto al codec LDAC con trasmissione wireless Hi-Res per garantire una qualità dell’audio molto elevata.

Un altro punto di forza è rappresentato dalla presenza del sistema di cancellazione attiva del rumore ANC 2.0. Si tratta di una soluzione adattiva in grado di analizzare i suoni esterni e interni in tempo reale e di filtrare i rumori indesiderati, migliorando il comfort in fase d’ascolto. L’azienda dichiara che i suoi auricolari sono in grado di bloccare fino al 98,5% del rumore esterno.

Gli auricolari hanno un driver da 11 mm e un’autonomia che, dati alla mano, dovrebbe essere di gran lunga superiore alla media del mercato. Anker, infatti, sottolinea come le sue Soundcore Liberty 4 NC siano in grado di garantire fino a 10 ore di utilizzo con una sola carica della batteria.

Sfruttando l’autonomia aggiuntiva garantita dalla custodia (con supporto alla ricarica wireless) è possibile estendere l’utilizzo fino a 50 ore. Se confermati, si tratta di risultati che spingono le nuove Soundcore al top del settore in termini di autonomia di utilizzo, sia con una sola carica che con la carica extra della custodia.

Le vendite partono dagli USA

Anker ha confermato l’avvio delle vendite delle nuove Soundcore Liberty 4 NC negli USA. Le nuove cuffie true wireless saranno acquistabili dagli utenti americani a partire dal prossimo 29 giugno.

Il prezzo di listino è fissato in 99,99 dollari, con possibilità di scegliere tra cinque diverse colorazioni (nero, bianco, blu, rosa e azzurro). Per la fase di lancio è previsto uno sconto che porterà il prezzo effettivo fino a 79,99 dollari.

Per il momento, non ci sono informazioni in merito alla commercializzazione internazionale e ad un arrivo delle nuove Soundcore in Europa. Tuttavia, fino ad oggi la maggior parte dei prodotti Anker sono stati venduti anche in Italia, anche le precedenti Anker Soundcore Liberty 3 Pro e le più economiche Soundcore Liberty Air 2.

E’ quindi molto probabile, quindi, che entro poche settimane arrivino in Italia anche le Anker Soundcore Liberty 4 NC, con un prezzo probabilmente simile a quello americano: 100-120 euro.