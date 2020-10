App infette: 21 videogiochi da cancellare dallo smartphone

Sono ben 21 le app infette scoperte da Avast sul Play Store e, di queste, 19 sono ancora lì nonostante Google sia stata avvertita dalla società di cybersecurity. Si tratta di app pericolose perché contengono adware, per la precisione “HiddenAds“.

Cioè lo stesso tipo di app già segnalate dall’azienda nei mesi di giugno e settembre 2020, segno che chi sviluppa questo tipo di software è sempre all’opera e, in un modo o nell’altro, riesce comunque a passare i controlli di sicurezza del Play Store e ad ottenere la pubblicazione. Un problema sempre più frequente e sempre più esteso, a giudicare dal numero di app infette che vengono trovate sullo store online di Google. A ciò si aggiunge, poi, che queste app sono fortemente sponsorizzate su YouTube e sui social network, cosa che ne aumenta moltissimo la diffusione. Tuttavia, è sempre possibile riconoscere preventivamente una app poco sicura prima di installarla.

HiddenAds: cosa sono e perché sono pericolosi

Per HiddenAds si intende una famiglia di virus informatici, di tipo Trojan, camuffati da applicazioni sicure, utili o divertenti come i giochi. Quando l’utente scarica e installa l’app, però, essa non è assolutamente ciò che prometteva di essere e, per di più, inizia a mostrare annunci intrusivi anche al di fuori dell’app. Questi annunci, in casi estremi, possono essere talmente invasivi da rendere inutilizzabile lo smartphone.

Secondo Avast chi gestisce queste campagne sta riutilizzando applicazioni di gaming mobile già esistenti e già pubblicate sul Play Store: dopo la pubblicazione di una app “pulita“, infatti, tramite gli aggiornamenti viene iniettato il codice malevolo.

Funzionalità di camuffamento, come nascondere le icone di queste app dalla Home e dal drawer, e le sponsorizzazioni su canali leggittimi come i social o YouTube, rendono difficile identificare e rimuovere tali adware.

Quali sono le app infette da rimuovere

Avast ha pubblicato la lista delle app infette che contengono gli HiddenAds. Sono tutti giochi per smartphone Android:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip – NEW

Props Rescue

Chiunque abbia una di queste app sullo smartphone farebbe bene a cancellarla, anche se non da problemi: potrebbe darli a breve, dopo il prossimo aggiornamento.

Come riconoscere le app con adware

Poiché spesso capita che gli adware vengano inseriti successivamente alla pubblicazione dell’app sul Play Store, questi software riescono a passare indenni dai controlli preliminari di Google.

Un buon modo per capire se siamo di fronte a un caso del genere è controlare le recensioni dell’app prima di scaricarla, andando indietro nel tempo: se fino ad un certo punto le recensioni erano buone o sufficienti, e nessun utente lamentava problemi, ma ad un certo punto i giudizi e le stelline crollano allora è praticamente certo che, proprio in quel momento, è stato inserito l’adware dentro l’app.

Inoltre è utile controllare il profilo dello sviluppatore: se ha una sola app, al massimo due o tre, è sospetto. Questo perché chi sviluppa software dannosi tende a pubblicarli con più profili possibili, in modo da perdere una o due app al massimo se uno di questi profili viene bloccato.