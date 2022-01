App IO: ora possiamo usarla con PayPal

L’app IO si aggiorna alla versione 2.0.0.0 per Android e 2.0.0 per iOS: tra le novità dell’aggiornamento spicca l’introduzione di un nuovo metodo di pagamento, via PayPal. Sarà quindi possibile versare tributi e imposte alla Pubblica Amministrazione e altri soggetti che offrono servizi ai cittadini anche attraverso la popolare piattaforma di pagamenti online.

PayPal è una delle piattafomre di pagamento più popolari online, nonché una delle più vecchie: è nata nel 1998 come startup (si chiamava X.com) e poi è letteralmente esplosa anche grazie ad una iniezione di capitali da parte di Elon Musk. L’aggiunta di PayPal ai metodi di pagamento disponibili su IO semplifica notevolmente la corresponsione dei servizi pagoPA, fornendo un’alternativa solida e garantita soprattutto a chi abbia legato PayPal al proprio conto corrente bancario. Per inviare un pagamento alla Pubblica Amministrazione via PayPal basta aprire IO, accedere alla sezione Portafoglio e selezionarla come metodo di pagamento, dopo averla aggiunta.

Cos’è IO

IO è un’app sviluppata da PagoPA, la società pubblica che si occupa dei gestire i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia, e dal Dipartimento per la trasformazione digitale del Governo italiano.

IO è un’applicazione mobile e gratuita, che si pone l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi delle pubbliche amministrazioni italiane ai cittadini, concentrando su un’unica piattaforma. La prima versione dell’app è stata lanciata il 16 aprile 2020, durante il lockdown imposto dal Governo dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19.

Come funziona e cosa fa IO

IO consente di accedere ai propri servizi identificandosi tramite SPID o CIE. Dopo il primo accesso è possibile semplificare il login attivando il riconoscimento facciale o via impronta digitale per un certo tempo limite (massimo 30 gg).

Oltre alla possibilità di inviare pagamenti alle PA e a differenti enti e istituzioni, IO è attualmente utilizzata anche per salvare la versione elettronica del passaporto vaccinale nazionale e comunitario, cioè il green pass.