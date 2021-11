Come scaricare il Green Pass su smartwatch e Apple Watch

Il Green Pass è la certificazione europea che ci permette di accedere ad eventi pubblici, cinema, teatri, ristoranti, bar e altre attività commerciali aperte al pubblico dimostrando di aver fatto la vaccinazione anti Covid o un tampone (negativo). E’ lo strumento scelto dai Governi dei Paesi europei, Italia inclusa, per coniugare la vita sociale con la prevenzione dei contagi e, per questo, chi fa molta vita sociale di sicuro è costretto a mostrare spesso il Green Pass.

Il Green Pass consiste in un codice QR da mostrare all’addetto al controllo, che lo scansionerà con l’app ufficiale Verifica C19 per validarlo e, solo dopo, permetterci l’accesso all’evento o all’attività che prevede il Green Pass. E’ possibile mostrare il certificato verde in vari modi: stampato su un foglio, salvato sullo smartphone o, perché no, dopo averlo scaricato sullo smartwatch. Nessuno ci vieta, infatti, di scaricare il nostro Green Pass sull’Apple Watch o su qualunque altro tipo di orologio smart: gli schermi degli smartwatch moderni, infatti, hanno una risoluzione più che sufficiente per riprodurre un QR Code perfettamente leggibile dall’app Verifica C19. Ecco come scaricare il Green Pass sullo smartwatch per averlo sempre con sé, anche se non si ha lo smartphone.

Scaricare il Green Pass come immagine

Il metodo più semplice per scaricare il Green Pass su uno smartwatch è quello di salvarlo come immagine, o PDF, e caricarlo sulla memoria dell’orologio.Questo metodo non prevede l’installazione di app aggiuntive ed è possibile sia su Apple Watch che su smartwatch con sistema operativo Wear OS di Google, Tizen OS di Samsung o qualunque altro.

Mostrare un Green Pass salvato sullo smartwatch come immagine o PDF, però, è abbastanza scomodo perché lo dovremo andare a cercare tra le foto della galleria, o tra i file presenti sull’orologio. Per questo molti preferiscono usare una app di terze parti che semplifica parecchio le cose.

Scaricare il Green Pass con l’app

Per salvare il Green Pass su un Apple Watch ci sono diverse app a disposizione. Le due scelte “ufficiali" sono le app IO e Immuni, entrambe disponibili per Apple Watch, che si usano esattamente come le controparti per smartwatch.

In alternativa si può usare l’app Stocard: si tratta di un’app per salvare su smartphone e smartwatch le carte fedeltà (ad esempio quelle dei supermercati), alla quale recentemente è stata aggiunta anche la funzione per salvare il QR Code del Green Pass. Sarà quindi necessario inquadrare il QR Code con l’app di Stocard (va bene sia stampato, che a video su un computer o un altro smartphone) dopo aver scelto “Aggiungi Green Pass" (pulsante + in alto a destra nell’app per smartphone).

Dopo aver scansionato il QR Code, il Green Pass sarà riconosciuto da Stocard che ce lo mostrerà insieme alle eventuali carte fedeltà. Basterà aprirlo e, dal menu, aggiungerlo ad Apple Watch. Purtroppo, però, al momento non è ancora possibile salvare i Green Pass italiani tra le carte di pagamento aggiunte a Google Pay.