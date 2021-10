App più scaricate: l'ultima classifica

TikTok ci ha preso gusto ed è ancora, anche a settembre, l’app più scaricata al mondo secondo i dati raccolti da Sensor Tower, una delle maggiori società a livello globale che si occupano di analisi del mercato delle app e delle piattaforme online. A spingere il social cinese dei video brevi sono state soprattutto le installazioni degli utenti con sistema operativo iOS, mentre su Android Facebook e Instagram reggono ancora il colpo.

Non c’è ovviamente storia, invece, in Cina dove TikTok gioca in casa ed è costantemente l’app più scaricata di tutte, ormai da diversi mesi. Tuttavia, dai dati di Sensor Tower emerge un quadro che dovrebbe fare seriamente preoccupare il gruppo Facebook: a settembre il 16% delle installazioni di TikTok è avvenuto in Cina (dove l’app si chiama Douyin), ma il 12% è avvenuto negli Stati Uniti. TikTok, quindi, viaggia spedita verso il sorpasso di Facebook anche negli smartphone degli americani. Confermato anche a settembre, invece, il dominio generale delle app di social network e chat, la sempre buona presenza in classifica di Spotify e tre app “sorpresa“: National Anti-Fraud Center, Meesho e Share VPN.

Le app più scaricate di settembre 2021

Prima di analizzare i dati, mostriamoli. Ecco le app più scaricate secondo Sensor Tower, divise per download complessivi, su iOS e su Android:

-Classifica globale

TikTok Facebook Instagram WhatsApp Messenger Snapchat Telegram Zoom Spotify Share VPN

-Classifica iOS

TikTok National Anti-Fraud Center YouTube WhatsApp Instagram Facebook Google Maps Zoom Gmail Messenger

-Classifica Android

Facebook Instagram TikTok Messenger WhatsApp Snapchat Share VPN Telegram Meesho Spotify

App più scaricate: chi vince e chi perde

E’ chiaro, da queste tre classifiche, che c’è un solo vincitore: TikTok. L’app cinese è terza per download dal Play Store ma prima su App Store e a livello globale. E, per di più, è in forte crescita da svariati mesi.

Interessante la seconda posizione, su Apple App Store, dell’app National Anti-Fraud Center: si tratta di una app sviluppata dal Governo cinese per filtrare le chiamate spam e i tentativi di phishing. Il fatto che sia la seconda app per iOS più scaricata la dice lunga su quanto incida oggi la Cina sul mercato delle app.

Sempre su App Store, poi, fanno sempre sorridere le installazioni di Google Maps, che molti utenti iOS preferiscono di gran lunga ad Apple Maps. Sul Play Store di Google, e a livello globale, sta salendo Share VPN, app che installa una VPN gratuita sullo smartphone: questa crescita indica che moltissimi utenti stanno iniziando a capire quanto sono importanti la sicurezza e la privacy durante la navigazione online.

Molto interessante anche Meesho, un e-commerce indiano che testimonia come l’India sia l’altro grande mercato emergente per le app e, in generale tutta la tecnologia.