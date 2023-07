WhatsApp, come bloccare il download automatico delle foto

Fonte foto: KYNA STUDIO / Shutterstock.com

Tramite WhatsApp si inviano e ricevono tantissime foto che, dopo mesi di utilizzo, possono occupare uno spazio significativo all’interno della memoria del proprio smartphone. Per questo motivo, può essere utile bloccare il download automatico delle foto di WhatsApp.

Si tratta di un’impostazione che può essere attivata facilmente tramite l’applicazione. Bastano pochi secondi per disattivare il download automatico delle foto e evitare che le immagini ricevute tramite WhatsApp finiscano direttamente nella memoria interna.

Ecco come fare:

Come bloccare il download delle foto WhatsApp su smartphone

L’app di WhatsApp, in automatico, effettua il download delle foto ricevute dai propri contatti. Queste foto vengono, quindi, scaricate direttamente all’interno della memoria interna dello smartphone. Anche se il peso è ridotto dal sistema di compressione adottato dall’app, alla lunga queste foto inizieranno a occupare sempre più spazio. Spesso, inoltre, vengono inviate foto in alta risoluzione su WhatsApp.

Gli utenti dell’app hanno la possibilità di disattivare il download automatico delle foto di WhatsApp. La procedura da seguire dipende dal sistema operativo del proprio smartphone. Come quando si deve disattivare la doppia spunta blu di WhatsApp, anche in questo caso bastano pochi secondi per completare l’operazione. Ecco come fare:

Con Android

La procedura per non salvare in automatico le foto di WhatsApp su smartphone Android è semplice. La prima cosa da fare è aprire WhatsApp e premere sull’icona dei tre puntini in alto. A questo punto bisogna scegliere Impostazioni > Spazio e dati.

Qui nella sezione Download automatico media è possibile disattivare il download per tutte e tre le opzioni di utilizzo (Quando utilizzi la rete mobile, Quando ti connetti tramite il Wi-Fi, Quando sei in roaming).

Con iPhone

Anche chi usa WhatsApp su iPhone può bloccare il download automatico delle foto, evitando di salvare nella memoria interna dello smartphone. La procedura da seguire è, sostanzialmente, analoga a quella vista per Android.

Bisogna aprire WhatsApp e andare in Impostazioni per poi scegliere Spazio e dati e, quindi, Download automatico media, andando a disattivare il download automatico delle foto in tutte le condizioni, spuntando l’opzione Foto.

Come non salvare le foto WhatsApp su PC

Chi utilizza WhatsApp Desktop, l’app da installare sul computer per utilizzare WhatsApp, ha la possibilità di attivare, rapidamente, il blocco automatico delle foto ricevute tramite WhatsApp. La procedura da seguire, in questo caso, è ancora più semplice.

Dopo aver aperto l’app sul computer, infatti, basta cliccare sull’icona dell’ingranaggio per accedere alle Impostazioni. A questo punto bisogna scegliere Archiviazione per accedere al pannello delle impostazioni relative ai download automatici.

Qui basterà disattivare l’opzione Foto per bloccare il download automatico delle immagini ricevute. È anche possibile bloccare i download di audio, video e documenti, evitando di scaricare file multimediali tramite WhatsApp sul PC.