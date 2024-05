Acquistare un notebook per l’utilizzo quotidiano, tra produttività leggera e intrattenimento, vuol dire cercare un prodotto semplice e affidabile, con una scheda tecnica che va dritta al punto, limitando gli eccessi e, soprattutto, mantenendo bassi i costi.

Una scelta non così scontata, visti soprattutto i rincari che hanno colpito il settore dell’elettronica ma che, grazie alle offerte Amazon, può essere un po’ più semplice. Con un rapido giro sul celebre e-commerce, infatti, è possibile trovare molti ottimi notebook in offerta e tra le opzioni più interessanti troviamo sicuramente il Lenovo IdeaPad Slim 3 che può essere acquistato a un prezzo d’occasione che scende sotto i 500 euro.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha un display IPS LCD da 15,6 pollici con tecnologia anti-riflesso, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento a 60 Hz e 300 nit di luminosità di picco.

Il processore in dotazione è un recente ed efficiente AMD Ryzen 57520U di settima generazione a cui si affiancano 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è integrata nel processore, ed è una AMD Radeon 610M, chiaramente un componente entry level da utilizzare principalmente per la produttività e lo studio e senza esagerare con operazioni troppo avide di risorse che richiedono una maggiore potenza di calcolo.

Le opzioni di connettività comprendono due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, una HDMI, un lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, abbiamo il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1.

Presente anche una webcam HD 720P, due microfoni e due speaker da 1,5 W con certificazione Dolby Audio.

Sul fronte dell’autonomia, Lenovo garantisca circa 8 ore di utilizzo normale, cercando di non esagerare la riproduzione video o con le operazioni più "complicate" e che necessitano di più risorse. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook di fascia intermedia, con una scheda tecnica orientata principalmente all’utilizzo quotidiano tra produttività di base e intrattenimento.

Trattandosi di un PC leggero e compatto, rappresenta la scelta migliore anche per gli studenti, soprattutto quelli che passano molte ore fuori casa e hanno bisogno di un prodotto con una buona autonomia e uno schermo di dimensioni generose.

Di listino per portare a casa questo dispositivo servono 649 euro, ma grazie ad Amazon si scende fino a 479 euro (-26%, -170 euro) un prezzo davvero interessante, che permette a chiunque di portare a casa un buon PC ma senza spendere una fortuna.

