Come scaricare i propri dati e foto da Instagram

Fonte foto: wichayada suwanachun / Shutterstock.com

Gli utenti di Instagram hanno la possibilità di scaricare dati e foto collegate al proprio account. Si tratta di una funzionalità che Meta offre anche a tutti gli utenti dei suoi social network e che può, quindi, essere utilizzata anche per archiviare le chat su Instagram. Bastano pochi passaggi per scegliere quali dati scaricare e poi avviare il download.

Questa funzione è inclusa nel Centro gestione account, un portale accessibile da Instagram (oltre che da Facebook) che consente di gestire, in modo completo, tutti i dati dei propri account Meta (è anche possibile collegare gli account di Facebook e Instagram tra di loro, ad esempio). Vediamo, quindi, come fare a scaricare i propri dati da Instagram in modo semplice.

Scaricare dati e foto dall’app di Instagram

Il download dei propri dati è possibile direttamente dall’app di Instagram, disponibile su dispositivi Android oltre che su iPhone. Per scegliere cosa scaricare e poi avviare il download è sufficiente accedere al Centro gestione account. La procedura è rapida. La prima cosa da fare è premere sull’icona del proprio profilo, in basso a destra, e poi accedere al menu laterale, premendo sull’icona delle tre linee orizzontali in alto a destra.

A questo punto, bisogna premere Impostazioni e privacy e poi selezionare l’opzione Centro gestione account e poi andare in Le tue informazioni e autorizzazioni. In questa sezione, è possibile scegliere l’opzione Scarica le tue informazioni, avviando la procedura guidata che permette all’utente di scegliere cosa scaricare e poi di avviare il download. Scegliendo Scarica o trasferisci informazioni e poi Alcune delle tue informazioni è possibile scegliere cosa scaricare.

Il tempo per il completamento del download dipende sia dalla velocità della connessione che dal quantitativo di dati da scaricare. Da notare che il download dei propri dati da Instagram è un’operazione che può essere effettuata periodicamente, in modo da avere un backup di tutti i contenuti caricati e delle informazioni legate al proprio account.

Scaricare dati e foto di Instagram da PC

Anche dal PC è possibile avviare il download di dati e foto su Instagram. Basta aprire il browser web e visitare instagram.com, effettuando l’accesso con il proprio account. Completato questo passaggio preliminare è necessario premere su Profilo e poi selezionare l’icona delle Impostazioni in alto. Ora si deve premere su Impostazioni e privacy e, quindi, selezionare la voce Centro gestione account. La procedura, da questo punto, è la stessa vista in precedenza. Per avviare il download dei propri dati, infatti, basterà andare in Le tue informazioni e autorizzazioni > Scarica le tue informazioni.