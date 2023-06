Un'apparizione inaspettata: 4 rari esemplari avvistati negli USA

Un nome che non promette nulla di buono ma che è in realtà soltanto il frutto di un malinteso. Le orche assassine non hanno una buona nomea, però si chiamano in questa maniera soltanto perché alcuni pescatori le hanno identificate come “assassine di balene”, un termine tradotto poi come lo conosciamo oggi. Le cose stanno diversamente.

Non sono delle balene e appartengono alla famiglia dei delfini, inoltre il loro istinto predatorio si riferisce esclusivamente ad altri pesci e non certo all’uomo. Tra l’altro, sono molto rare da avvistare, come gli esemplari notati negli ultimi giorni a sud di Nantucket, l’isola americana al largo dello Stato del Massachusetts.

Il branco di orche assassine

L’evento è stato eccezionale. Come riferito dagli esperti del New England Aquarium, si sta parlando di un branco composto da quattro orche assassine che nuotavano insieme. La particolarità dell’avvistamento è consistita nella presenza di un maschio e di una femmina adulti, e di due piccoli. Tutto questo non succedeva da almeno dieci anni, per la precisione da quando gli scienziati di questa zona degli Stati Uniti osservano da vicino la specie. Gli stessi ricercatori hanno definito la novità come “speciale” e “molto divertente”, di sicuro un precedente che dovrà essere approfondito con estrema attenzione.

Ci sono alcune parti del mondo in cui le orche assassine possono essere ammirate in situazioni del genere. Questi animali sono stati avvistati spesso ai Caraibi e nei pressi dell’Artico, comunque ogni incontro ravvicinato rappresenta qualcosa di emozionante e unico. L’ipotesi che va per la maggiore dopo quanto accaduto a Nantucket è che le orche si trovassero in quell’area marina per cercare del cibo, magari perché in altre acque non avevano incontrato la stessa fortuna. L’unico esemplare che è tornato più di frequente nel Nord Atlantico è stato soprannominato Old Thom, un maschio che è diventato famoso perché ama vagare in solitaria.

Lo strano comportamento delle orche assassine

Nei giorni scorsi proprio Old Thom si trovava non lontano da Provincetown, comune che fa parte della contea di Barnstable, sempre nello stato del Massachusetts. Per il momento è stato escluso che ci saranno nuovi avvistamenti nel corso dei mesi estivi, anche se gli esperti hanno sottolineato come l’ipotesi non dovrebbe essere esclusa a priori. C’è un team di ricercatori che fanno capo al New England Aquarium e che ha finora scovato 150 tra balene e delfini nella zona, un totale che le orche assassine non hanno contribuito ad ampliare granché. Questa popolazione è in costante e grave pericolo.

In effetti, in base a quanto stabilito dalla IUCN (International Union for the Conservation of Nature), l’Unione internazionale per la conservazione della natura, lo stato di conservazione della specie non può essere valutato con precisione. Questo perché esistono diverse famiglie, alcune delle quali maggiormente “tranquille” e altre minacciate dalla distruzione progressiva dell’habitat, dall’inquinamento e dai conflitti con i pescatori. Ogni singola popolazione ha anche una propria tecnica di caccia e di comunicazione: animali di questo tipo sono considerati dei superpradatori e l’unico “vantaggio” che li riguarda è l’assenza di predatori naturali, anche se i rischi di estinzione rimangono purtroppo dietro l’angolo.