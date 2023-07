Apple AirPods 3 mai così convenienti: vanno comprate subito

Fonte foto: ©eremin/123RF.COM

Arrivate alla loro terza generazione, le Apple AirPods ormai non hanno più bisogno chissà di quali presentazioni o convenenvoli. Gli auricolari senza fili della casa di Cupertino sono da tempo uno degli accessori preferiti dei fan della Mela Morsicate. Comode ed ergonomiche, sono caratterizzate da un audio cristallino.

Le Apple AirPods di terza generazione, tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto mai visto in precedenza, sono infatti tra i migliori auricolari senza fili oggi disponibili sul mercato. E non solo se guardiamo a quelle compatibili con i dispositivi Apple. Merito dei vari chip presenti al loro interno, che permettono di ottimizzare l’audio in base alla forma del nostro canale uditivo e del rumore che ci circonda in ogni istante. Insomma, un concentrato di tecnologia in un corpo compatto e leggero.

Apple AirPods terza generazione scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come se non le indossassi. Grazie alla loro forma ergonomica e al loro peso contenutissimo (meno di 5 grammi per ogni auricolare), le Apple AirPods 3 possono essere indossate tutto il giorno senza problemi e senza provare dolori o fastidi. Nonostante le dimensioni ridotte, però, garantiscono un’esperienza d’ascolto senza precedenti.

I vari chip presenti all’interno dell’auricolare rilevano continuativamente la posizione della testa e ottimizzano l’audio in tempo reale. In questo modo, l’audio spaziale personalizzato consente di vivere un’esperienza d’ascolto tridimensionale per musica, film, serie TV e contenuti audio di ogni genere.

L’equalizzazione adattiva, inoltre, modifica e ottimizza le impostazioni delle frequenze basse e medie in base alla forma del proprio orecchio, per restituire tutti i dettagli di ogni brano, personalizzando il suono in tempo reale.

Si gestiscono in maniera intuitiva grazie ai controlli touch presenti sui lati, mentre la batteria garantisce fino a 6 ore di riproduzione audio continuativa. Grazie alla custodia di ricarica – disponibile sia con cavo Lightning sia con cavo MagSafe – estende l’autonomia a 30 ore con una singola ricarica.

Apple AirPods a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un vero e proprio must have per tutti gli utenti della Mela Morsicata, che potranno così ascoltare musica o rispondere a chiamate (e videochiamate) senza l’impedimento di fili svolazzanti. Il tutto con un’offerta mai vista prima: gli auricolari senza fili di Apple non solo sono al loro minimo storico, ma possono essere acquistati anche a rate senza interessi né spese di istruttoria. Vediamo tutto in dettaglio

Le Apple AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning sono disponibili con uno sconto del 20% e costano 167,00 euro. Grazie al pagamento in cinque rate a interessi 0 Amazon, gli iscritti a Prime possono scegliere di acquistarle e pagarle 33,40 euro al mese per cinque mesi.

Le Apple AirPods di terza generazione con custodia di ricarica MagSafe sono disponibili con uno sconto del 19% e costano 177,00 euro. Gli iscritti a Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account possono optare per il pagamento rateale senza interessi né spese di istruttoria. In questo caso, le cuffie senza fili Apple costano 35,40 euro al mese per cinque mesi.

