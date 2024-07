AirPods Pro a prezzo mai visto prima: vanno comprate adesso

Fonte foto: Apple

Come molti altri prodotti della Mela Morsicata, hanno contribuito in maniera fondamentale a rivoluzionare il settore di competenza, portando nuove funzionalità e nuove soluzioni tecniche che sono state poi adottate dai competitor. E le Apple AirPods Pro non fanno di certo eccezione. Anzi.

Il 16 e 17 luglio c’è il Prime Day con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti gratis per i prime 30 giorni e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Gli auricolari True Wireless della Casa di Cupertino garantiscono un’esperienza sonora avvolgente e coinvolgente, tanto nell’ascolto dei propri album preferiti quanto nella visione di film e serie TV. Basta indossarle e sarà come essere sotto al palco del proprio artista preferito nel bel mezzo di un concerto live. Il tutto a un prezzo mai così basso: l’offerta di oggi di Amazon fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmiare decine di euro.

Apple AirPods Pro seconda generazione con custodia di ricarica MagSage

Apple AirPods Pro a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Gli auricolari senza fili top di gamma della Casa di Cupertino sono tra le migliori offerte che troverai su Amazon. E non è difficile capire il perché. A uno sconto senza precedenti si somma infatti la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Le Apple AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica MagSafe possono essere acquistate con uno sconto del 20% al prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandole adesso risparmi oltre 50 euro rispetto al listino suggerito dallo stesso produttore di Cupertino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, le Apple AirPods Pro di seconda generazione ti costeranno 45 euro al mese per cinque mesi. Praticamente come un caffè al giorno.

Apple AirPods Pro seconda generazione con custodia di ricarica MagSage

Apple AirPods Pro 2à generazione scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Comode da indossare e facili da utilizzare, le Apple AirPods Pro assicurano un’esperienza di ascolto e di uso che non teme paragoni. Merito del chip Apple H2, "cuore" pulsante degli auricolari senza fili della Mela Morsicata capace di spingere ancora oltre le già ottime prestazioni del modello precedente. Completano il comparto hardware i nuovi driver e amplificatori, capaci di rendere l’audio ancora più cristallino e chiaro.

La modalità Audio Adattivo analizza il flusso audio in tempo reale e lo ottimizza in base a cosa si sta ascoltando e in base ai rumori provenienti dall’esterno. Si avrà così la certezza di ascoltare così qualunque traccia audio nel miglior modo possibile.

La cancellazione del rumore attiva aiuta a isolarti dal mondo che ti circonda quando nei hai più bisogno, ma senza tagliarti completamente fuori. Nel caso in cui qualcuno dovesse parlarti, le AirPods Pro saranno in grado di riconoscere e abbasseranno il volume per permetterti di parlare.

Apple AirPods Pro seconda generazione con custodia di ricarica MagSage