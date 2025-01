AirPods 4, prezzo al minimo storico: sconto mai visto prima

Le AirPods 4 con cancellazione del rumore attiva sono in offerta con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Le puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Fonte foto: iStock / dontree_m

Le AirPods 4 sono uno dei migliori prodotti lanciati da Apple nel 2024 e lo dimostra l’ottimo risultato di vendite riscontrato in questi primi mesi dal lancio ufficiale. Sono state tra i regali di Natale più apprezzati dagli utenti e oggi puoi regalartele anche te grazie all’offerta lampo disponibile su Amazon. Infatti, le AirPods 4 sono tra le protagoniste di una promo veramente speciale disponibile in questi primi giorni del 2025 sul sito di e-commerce: le trovi al minimo storico e risparmi decine di euro rispetto a quello di listino. L’offerta non finisce qui: infatti, hai anche la possibilità di pagarle in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le paghi quanto un caffè al giorno.

Le AirPods 4 sono una vera novità per il brand di Cupertino. Hanno subito un profondo restyling che le rende ancora più comode da indossare, anche dopo lunghe sessioni di ascolto o dopo lunghe videochiamate. Apple ha integrato anche il potente chip H2 che, oltre ad assicurare un’ottima qualità del suono, supporta la cancellazione attiva del rumore e l’audio adattivo. Per chi ha un iPhone c’è anche il supporto diretto a Siri. Insomma, l’offerta perfetta per cominciare al meglio questo 2025.

Apple Airpods 4

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

AirPods 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Le Apple AirPods 4 sono le protagoniste di questo inizio di 2025. Da oggi le trovi in offerta su Amazon a un prezzo di 169 euro con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino. Puoi sembrare uno sconto di poco valore, ma si tratta in realtà di un’ottima offerta. E lo si intuisce da un semplice numero: solo nell’ultimo mese ne sono state vendute più di 5.000 e al momento sono le cuffie Bluetooth più acquistate sul sito di e-commerce. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 33,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno. Puoi provarle con tutta calma (per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo), ma difficilmente resterai deluso da questi ottimi auricolari Bluetooth.

Apple Airpods 4

AirPods 4: caratteristiche tecniche e novità

Sono passati alcuni anni dal lancio delle AirPods 3, ma ne è valsa la pena. Le AirPods 4 si presentano rinnovate sotto tanti aspetti, a partire proprio dal design, che ora ricorda sempre di più quello delle AirPods Pro. Gli steli degli auricolari sono più corti per una migliore ergonomia. Sono comode da indossare e restano ferme al loro posto anche mentre stai camminando o mentre fai attività fisica.

La novità più interessante, però, riguarda la presenza di una funzione molto amata dagli utenti: la cancellazione del rumore che fa il suo debutto per la prima volta su questo modello di cuffie. Insieme alla cancellazione del rumore è presente anche la modalità "Trasparenza" che ti permette di ascoltare quello che accade intorno a te mentre hai le cuffie (molto utile soprattutto quando stai camminando in mezzo al traffico).

La qualità del suono è elevata grazie al potente chip H2 sviluppato e prodotto direttamente da Apple e presente solitamente su cuffie di livello superiore. Grazie alle funzioni intelligenti, gli auricolari si adattano automaticamente all’ambiente che ti circonda. L’azienda di Cupertino ha lavorato anche a una nuova architettura acustica che utilizza un driver a bassa distorsione e potenziato da un amplificatore ad alta gamma. Qualità eccellente anche per le chiamata grazie alla funzione "Isolamento vocale" che riduce al minimo il rumore di fondo e rende la tua voce più chiara e limpida. Chiudiamo con l’autonomia che raggiunge fino un massimo di 30 ore grazie alla custodia di ricarica.

Apple Airpods 4