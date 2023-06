AirPods Pro 2: il prezzo crolla al minimo storico

Le AirPods Pro 2 sono un vero e proprio punto di riferimento del settore delle cuffie true wireless, garantendo prestazioni al top e tante funzionalità. A poche di distanza dall’annuncio di un importante aggiornamento, che porterà diverse novità per gli auricolari, da parte di Apple, le AirPods Pro 2 sono ora protagoniste di una nuova offerta Amazon che garantisce un taglio di prezzo di ben 60 euro sulle cuffie, con possibilità di beneficiare della consegna rapida e gratuita oltre che dell’acquisto in 5 rate mensili, anche con carta di debito.

La nuova offerta Amazon dedicata alle AirPods Pro 2 è davvero ottima: le cuffie true wireless di Apple sono ora disponibili in sconto a 239 euro, con un taglio di prezzo di 60 euro rispetto al prezzo standard. Si tratta di un’occasione imperdibile per assicurarsi gli auricolari "pro" della casa di Cupertino. Con lo sconto applicato oggi, le AirPods Pro 2 raggiungono il nuovo minimo storico su Amazon.

AirPods Pro 2

Le caratteristiche tecniche delle AirPods Pro 2

Le AirPods Pro 2 hanno tutto quello che serve per garantire prestazioni al top. Si tratta, infatti, delle cuffie true wireless di riferimento per tutto il settore. Grazie alla cancellazione del rumore, alla modalità Trasparenza adattiva e all’audio spaziale personalizzato, gli auricolari di Apple possono garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

A gestire il comparto audio è il nuovo chip H1 supportato da un driver proprietario e da un amplificatore ad alta gamma. La combinazione di questi elementi è alle spalle del successo delle AirPods Pro 2, in grado di offrire una resa audio di qualità superiore. Le cuffie di Apple possono contare su di un’integrazione completa con l’ecosistema della casa di Cupertino, da Siri ad iPhone, che le rende ancora più comode da utilizzare.

In più, c’è da sottolineare un’autonomia eccellente. Le AirPods Pro 2 garantiscono fino a 4,5 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 24 ore di autonomia considerando la carica aggiuntiva della custodia. Per il futuro, inoltre, le cuffie true wireless di Apple miglioreranno ancora: la casa di Cupertino ha appena annunciato un importante aggiornamento software che porterà diverse nuove funzioni a partire dal prossimo autunno.

AirPods Pro 2 in offerta al minimo storico

La nuova offerta di Amazon è l’occasione giusta per acquistare le AirPods Pro 2 ad un prezzo davvero conveniente. Lo sconto di 60 euro, infatti, porta il prezzo degli auricolari ad appena 239 euro. Per gli utenti Amazon c’è anche la possibilità di puntare sull’acquisto in 5 rate mensili (senza finanziamento, basta una carta di debito abilitata agli acquisti online) per dilazionare la spesa con un pagamento di 47,80 euro al mese. Le AirPods Pro 2 in offerta su Amazon sono vendute e spedite da Amazon. Direttamente dallo store è possibile aggiungere Apple Care+, con copertura biennale al costo di 39 euro.

AirPods Pro 2