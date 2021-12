Apple annuncia le migliori app 2021

Come ogni dicembre, anche quest’anno Apple ha voluto premiare le migliori app e i giochi più validi che hanno saputo conquistare i possessori di device della Mela morsicata. Cinque categorie per ognuna delle due sezioni, più una speciale lista basata sulla parola più importante dell’anno, sono al centro della nuovissima classifica di Cupertino: ecco quali sono state le eccellenze del 2021.

Quella della doppia cinquina di Apple è una tradizione che si ripete, ormai, da più di dieci anni. Oltre a comparire nella lista di Apple, le case produttrici delle applicazioni e dei giochi vincitori riceveranno un premio fisico, simbolo del riconoscimento dell’azienda attualmente guidata da Tim Cook. E proprio il CEO di Apple, con un post sul blog ufficiale del colosso dell’informatica, ha voluto commentare l’impegno dei team di lavoro in un periodo particolarmente complesso come quello attuale: " Da programmatori indipendenti autodidatti a leader ispiratori che creano business globali, questi straordinari sviluppatori hanno innovato con la tecnologia Apple e molti hanno contribuito a promuovere il profondo senso di unione di cui avevamo bisogno quest’anno ".

Apple, migliori app del 2021

La categoria "App" ha assegnato anche quest’anno ben cinque riconoscimenti. L’applicazione educativa di Toca Boca Toca Life World è stata riconosciuta la migliore per iPhone, mentre su iPad la più valida è stata riconosciuta LumaFusion di LumaTouch, dedicata all’editing video. Su Mac, a piazzarsi al top è stato l’applicativo Craft, prodotto da Luki Labs Limited e incentrata sulla redazione di note e documenti. Nella categoria Apple TV, la piattaforma di streaming a tema sportivo Dazn ha conquistato tutti mentre, per Apple Watch, la più amata è stata Carrot Weather, app meteo di Grailr.

Apple, migliori giochi del 2021

Nella categoria "Giochi", invece, a guadagnarsi il plauso di Apple sono stati lo strategico League of Legends: Wild Rift prodotto da Riot Games nella categoria iPhone; invece, nei titoli per iPad, l’ha spuntata Marvel Future Revolution, gioco di ruolo sviluppato da Netmarble Corporation. Su Mac ha trionfato Myst, rompicapo di avventura realizzato da Cyan.

Anche Apple Tv ha potuto eleggere il suo gioco più apprezzato, ovvero Space Marshals 3 di Pixelbite, in stile avventura western sci-fi; primo nella sezione Apple Arcade, poi, è stato il gioco di ruolo di Mistwalker, Fantasian.

La parola dell’anno è "Connessione

Come ogni anno, anche nel 2021 Apple ha voluto selezionare un trend riconosciuto come significativo per gli utenti: quest’anno, la scelta è ricaduta sul termine "Connessione", cioè la capacità di riunire le persone intorno a sé, "soddisfacendo al contempo le esigenze sociali, personali e professionali degli utenti di tutto il mondo". A meritarsi il premio, il gioco di simulazione Among Us! di Innersloth, l’app di dating Bumble di Bumble Inc., l’app di grafica Canva dell’omonima azienda, la piattaforma per scoprire ristoranti di proprietà o gestiti da persone di colore EatOkra, dei developer Anthony Edwards Jr. e Janique Edwards e Peanut, applicazione dedicata al supporto della donna durante ogni fase della propria vita, realizzata da Peanut App Limited.