IPhone: ecco le migliori app del 2024

Apple ha annunciato quali sono le migliori app del 2024 per iPhone e per tutti gli altri suoi dispositivi svelando i vincitori degli AppStore Awards 2024

Fonte foto: Apple

Come ogni anno, Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Award, rassegna che arriva all’edizione 2024 confermandosi come un appuntamento importante per premiare il lavoro svolto dagli sviluppatori di applicazioni per iPhone, iPad, Apple Watch oltre che per altri dispositivi Apple, come i Mac ed anche il poco fortunato Apple Vision Pro. Con gli App Store Award 2024, la casa di Cupertino ha scelto di premiare 17 app e giochi che “hanno aiutato le persone a sprigionare la propria creatività, a raggiungere nuovi traguardi e ad apprezzare i momenti quotidiani con la famiglia e gli amici“.

Le migliori app dell’anno

Tra i vincitori degli App Store Award 2024 troviamo l’app Kino, nominata App iPhone dell’anno. Realizzata da Lux Optics Inc, quest’app permette di registrazione video e di personalizzarli con l’aggiunta di filtri cinematografici. L’applicazione costa 9,99 euro.

L’App iPad dell’anno, invece, è Moises. Si tratta di un’applicazione che sfrutta l’ampio display del tablet di Apple oltre a strumenti AI per aiutare gli utenti a creare musiche, con varie funzioni avanzate. Passando al mondo dei computer, invece, l’App Mac dell’anno è Adobe Lightroom, una delle app più note e utilizzate della suite Adobe per il fotoritocco.

Per quanto riguarda l’App Apple Vision Pro dell’anno, invece, a vincere è What If…? An Immersive Story, realizzata da Marvel Studios e in grado di trasportare l’utente nell’Universo Marvel. Per quanto riguarda l’App Apple Watch dell’anno, la vittoria va a Lumy, app realizzata da Raja V che consente di tenere traccia della posizione del sole.

Su Apple TV, la vittoria tocca a F1 TV, la nuova app realizzata da Formula One Digital Media Limited per consentire agli utenti di seguire il campionato di Formula 1.

I migliori giochi dell’anno

Passando ai giochi, invece, i vincitori sono i seguenti:

AFK Journey, di Farlight Games , è il gioco dell’anno per iPhone

, è il gioco dell’anno per Squad Busters , di Supercell, è il gioco dell’anno per iPad

, di Supercell, è il gioco dell’anno per Thank Goodness You’re Here!, di Panic, Inc, è il gioco dell’anno per Mac

di Panic, Inc, è il gioco dell’anno per THRASHER: Arcade Odyssey , di Puddle, LLC, è il gioco dell’anno per Apple Vision Pro

, di Puddle, LLC, è il gioco dell’anno per Balatro+, di Playstack Ltd, è il gioco dell’anno per Apple Arcade

Le app con il maggior impatto culturale

Apple ha premiato anche 6 app per l’impatto culturale avuto nelle vite e nelle comunità del loro pubblici. I premi sono stati assegnati a Oko, un’app che aiuta le persone cieche e ipovedenti a spostarsi in città, EF Hello, un’app pensata per semplificare l’apprendimento di nuove lingue grazie all’AI, DailyArt, che aiuta gli utenti a scoprire opere d’arte, e NYT Games, un’app realizzata da The New York Times Company che racchiude una serie di giochi semplici per tutte le età.

Premiate anche The Wreck, che utilizza un sistema di narrazione “da film” per affrontare il tema della salute mentale, e Do You Really Want to Know 2, che aiuta le persone costrette a vivere con l’HIV.