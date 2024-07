Fonte foto: Vladimka production / Shutterstock.com

iOS 18 rappresenterà un importante passo in avanti per Apple, che introdurrà sui device compatibili Apple Intelligence, il pacchetto di funzionalità integrate nel sistema operativo che permetterà di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa (destinata a farsi attendere in Europa a causa delle normative UE più rigide in tema di trattamento dei dati degli utenti).

Con la nuova versione di iOS, però, arriverà anche una nuova generazione di CarPlay, la piattaforma software per il settore automotive. La versione 2.0 di CarPlay dovrebbe garantire un vero e proprio salto in avanti in termini di funzionalità disponibili per gli utenti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione un software più versatile e in grado di adattarsi a diversi contesti di utilizzo, riflettendo il variegato mercato delle quattro ruote.

Nuovo Apple CarPlay: come sarà

La nuova versione di Apple CarPlay punterà su flessibilità e personalizzazione. Il software sarà in grado, infatti, di adeguare in automatico l’interfaccia grafica in base alle caratteristiche del display. Si tratta di un aspetto centrale: i produttori di auto, infatti, possono proporre schermi di varie dimensioni e con formati anche molto diversi tra loro.

Non c’è uno standard da seguire ma ogni costruttore può adottare soluzioni specifiche e, in alcuni casi, un determinato modello può essere proposto in più varianti, con un allestimento base con display “piccolo” e con un allestimento top con display “grande”. Il sistema Apple CarPlay sarà in grado di adattarsi, trovando la soluzione giusta a migliorare l’esperienza d’uso.

A differenza di quanto avviene con le altre piattaforme software di Apple, la nuova versione di CarPlay, inoltre, garantirà tante opzioni di personalizzazione. I produttori potranno modificare l’aspetto dell’interfaccia, per adattarla al proprio brand ed anche gli utenti avranno la possibilità di intervenire sull’aspetto del software, per renderlo più in linea con le proprie preferenze.

Le possibilità saranno davvero molte, consentendo agli utenti di modificare, nei minimi dettagli, vari aspetti della UI. La nuova versione di CarPlay interverrà anche sulle funzionalità legate all’utilizzo della piattaforma, con miglioramenti e affinamenti, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso. Per un quadro completo sulle novità, però, sarà necessario attendere i prossimi mesi.

Nuovo Apple CarPlay: quando arriva

La nuova versione di Apple CarPlay è in sviluppo ma si avvicina al debutto ufficiale. Le prime informazioni confermano, infatti, l’arrivo già entro la fine del 2024 di questa nuova generazione che sarà proposta, inizialmente, da alcuni modelli dei brand Porsche e Aston Martin, per poi espandersi in modo più significativo sul mercato delle quattro ruote.