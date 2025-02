Amazon, il dongle per Android Auto e Apple CarPlay costa pochissimo: affare del giorno

Fonte foto: Vladimka production / Shutterstock

La tua auto è troppo vecchia e non supporta Android Auto o Apple CarPlay? Nessun problema: ti basta una presa USB e qualche decina di euro per poter iniziare a utilizzare le due piattaforme anche all’interno del tuo veicolo senza spendere una fortuna.

Il dongle MSXTTLY, tra le migliori offerte di oggi su Amazon, permette infatti di utilizzare le due piattaforme anche se l’auto non è compatibile. Il tutto senza il minimo sforzo: dopo la prima configurazione (semplice e alla portata di tutti) ti sarà sufficiente collegare l’adattatore alla presa USB dell’auto per avere accesso a tutte le funzionalità dei prodotti Apple e Google.

Il tutto a un prezzo davvero speciale: grazie all’offerta top di oggi su Amazon, infatti, potrai risparmiare decine di euro sul listino e pagarla davvero poco.

Doppio sconto esagerato per l’adattatore CarPlay e Android Auto: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi sul dongle Apple CarPlay e Android Auto è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Il doppio sconto garantito dal colosso del commercio elettronico, infatti, permette di risparmiare decine di euro e fare un vero affare.

Il dongle MXXTTLY è disponibile su Amazon con uno sconto fisso del 21% al quale va sommato un coupon del 35% (da attivare prima di aggiungere il prodotto al carrello). Grazie al doppio ribasso, l’adattatore Apple CarPlay e Android Auto ti costa appena 45 euro.

Come avere Apple CarPlay o Android Auto sulla tua vecchia auto

Grazie al dongle MSXTTLY in offerta su Amazon potrai così avere Android Auto o Apple CarPlay anche se il tuo modello non li supporta nativamente. Il tutto in maniera semplice, intuitiva e, come visto, a basso prezzo.

Tutto quello che dovrai fare sarà collegare il dongle alla porta USB dell’auto (puoi anche utilizzare l’adattatore presente nella confezione), accoppiarlo con il Wi-Fi dello smartphone e attendere qualche istante per il caricamento della piattaforma. Da questo momento in avanti potrai utilizzare CarPlay o Android Auto dal display della tua auto, anche se non è nativamente supportato.

I vantaggi di questa soluzione sono innegabili. L’interfaccia delle due piattaforme Apple e Google è molto similare a quelle degli smartphone che utilizziamo quotidianamente: più intuitive e semplici, non richiederanno alcun carico cognitivo per trovare funzionalità e applicazioni. Potrai inoltre visualizzare i messaggi che ti arrivano su WhatsApp e altre app di messaggistica, ascoltare le playlist salvate su Spotify e accedere a decine di altre app che utilizzi normalmente dal tuo dispositivo mobile.

