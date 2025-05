Amazon, l'adattatore per l'auto smart è al minimo: va comprato ora

Sconto senza precedenti per questo dongle che trasforma la tua auto in smart car. In pochi istanti avrai accesso a tutte le funzionalità di Apple Carplay e Android Auto.

A un primo sguardo potrebbe sembrare una normalissima chiavetta USB, di quelle che utilizzi solitamente per salvare foto, documenti e altri file per PC. In realtà si tratta di un piccolo dongle capace di cambiare la tua routine all’interno dell’auto.

L’adattotre MSXTTLY, infatti, può portare Apple CarPlay e Android Auto all’interno del tuo veicolo anche se non sono nativamente disponibili per il tuo modello di auto. In questo modo potrai sincronizzare il tuo smartphone con il sistema di infotainment della tua automobile e utilizzare app alle quali, altrimenti, non potresti avere accesso. Qualche esempio? Con il dongle MSXTTLY puoi ascoltare le tue playlist su Spotify, ricevere indicazioni da Google Maps o accedere ai messaggi dei tuoi contatti su WhatsApp.

Oggi, poi, puoi acquistarlo a un prezzo mai visto grazie al doppio sconto garantito da Amazon. Lo paghi pochissimo e hai uno sconto ulteriore se ne acquisti due.

Prezzo speciale per l’adattatore Android Auto e Apple Carplay: offerta imperdibile su Amazon

La promozione odierna sull’adattatore Android Auto e Apple Carplay è di quelle che non si vedono troppo spesso, neanche su Amazon. Il dongle MSXTTLY è disponibile con un doppio sconto impedibile: a quello fisso del 36% si aggiunge un coupon del 20% (da attivare prima di aggiungere il prodotto al carrello) che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Comprandolo oggi lo paghi poco più di 40 euro, con un risparmio rispetto al listino che sfiora i 50 euro. E se ne acquisti due (magari hai due auto o lo vuoi acquistare insieme a un amico) si aggiunge un’ulteriore sconto del 5%.

Adattatore auto MSXTTLY per Android Auto e Apple Carplay: caratteristiche e funzionalità

Il dongl MSXTTLY è, a tutti gli effetti, un piccolo computer portatile che puoi collegare alla tua auto tramite uno degli ingressi USB di cui è dotata. All’interno della chiavetta trovano spazio componenti che ti consentono di sincronizzarla con lo smartphone e avere a disposizione tutte le funzionalità di Android Auto o Apple CarPlay.

Il processo di configurazione, poi, è estremamente veloce e intuitivo. Non devi far altro che collegare il dongle all’auto, attendere che si avvii e sincronizzarlo con lo smartphone sfruttando la connettività Wi-Fi. Nel giro di qualche istante, il dongle MSXTTLY si configurerà autonomamente e ti consentirà di accedere a tutte le funzionalità e tutti gli strumenti della piattaforma Android o iOS.

Potrai navigare nell’interfaccia utente utilizzando i comandi touchscreen (nel caso in cui la tua automobile ne sia dotata) o tramite le stesse leve e manopole che utilizzi solitamente per interagire con il sistema di infotainment del tuo veicolo. La lista dei modelli di auto compatibili con il dongle è lunghissima e in continua crescita.

