L'adattatore Apple CarPlay e Android Auto costa pochissimo: prezzo crollato

Sempre più spesso si fatica a distinguerli da un tablet o uno smartphone che utilizziamo quotidianamente. I display al centro della plancia delle automobili, infatti, sono diventati veri e propri "centri di comando", grazie ai quali è possibile controllare non solo le funzionalità dell’auto, ma anche interagire con gli stessi smartphone e accedere a funzioni e strumenti utili durante i nostri spostamenti.

Non sempre, però, l‘interfaccia utente progettata dagli ingegneri e dai designer dei produttori di auto è intuitiva e semplice da utilizzare come quella del nostro smartphone. Ed è a questo punto che entrano in gioco piattaforme come Apple CarPlay e Android Auto, che riproducono sullo schermo delle autovetture le interfaccie più familiari dei sistemi operativi mobili più diffusi. E grazie ad adattatori come quelli prodotti da MSXTTLY, sarà possibile utilizzare Android Auto e Apple CarPlay anche su modelli più vecchi e non nativamente non compatibili.

Un dongle facile da utilizzare ed estremamente utile, oggi disponibile su Amazon a un prezzo senza precedenti. Grazie all’offerta top del colosso del commercio elettronico l’adattatore per Apple CarPlay e Android Auto ti costa davvero poco.

Adattatore Apple CarPlay e Android Auto a prezzo bassissimo: offerta e sconto

Uno sconto mai visto prima, quello disponibile oggi sull’adattatore MSXTTLY per Apple CarPlay e Android Auto. Il dongle è disponibile con un ribasso del 47% e il prezzo che tocca il livello più basso mai raggiunto su Amazon. Comprandolo adesso lo paghi appena 47,99 euro, con un risparmio di decine di euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Come funziona l’adattatore per Apple CarPlay e Android Auto: caratteristiche e funzioni

Uno dei grandi vantaggi dell’adattatore MSXTTLY è l’estrema semplicità con cui può essere utilizzato. Dotato di connettore USB Type-A (e adattatore USB Type-C), è un dispositivo plug-n-play immediatamente pronto all’uso. Solo alla prima connessione sarà necessario configurarlo e abbinarlo al proprio dispositivo mobile, ma l’intera procedura è estremamente intuitiva e richiederà appena una manciata di minuti.

Dal secondo utilizzo in poi tutto quello che si dovrà fare sarà collegare lo smartphone al dongle MSXTTLY e attendere qualche secondo per il caricamento della piattaforma Apple o Android. Da questo momento in poi sarete in grado di interagire con tutte le app disponibili. Una volta spenta l’auto, non sarà necessario scollegare l’adattatore dalla porta USB: l’alimentazione verrà interrotta automaticamente non appena si spegne l’auto.

Ma perché si dovrebbe preferire Apple CarPlay o Android Auto alla piattaforma nativa della propria auto. La prima ragione, come accennato, è legata a un’interfaccia sicuramente più familiare. Apple CarPlay e Android Auto, poi, permettono di accedere alla gran parte delle app installate sul proprio smartphone: si potrà così accedere a Google Maps o Apple Mapps; a WhatsApp e altre piattaforme di messaggistica; ascoltare le playlist salvate su Spotify e altre piattaforme di streaming audio.

