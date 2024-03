Fonte foto: Apple Newsroom

Apple è entrata in una fase di riorganizzazione dei suoi progetti. Dopo i ritardi della Apple Car, abbandonata dopo anni di sviluppo infruttuoso per dedicare più risorse all’intelligenza artificiale, e i risultati poco soddisfacenti dell’Apple Vision Pro, la casa di Cupertino potrebbe aver abbandonato un nuovo progetto. Le ultime indiscrezioni, infatti, anticipano la possibile cancellazione dello sviluppo di display Micro LED, attesi, secondo rumor dei mesi scorsi, prima su Apple Watch e poi su altri dispositivi Apple.

Apple e Micro LED: cosa succede?

C’è molta incertezza in merito allo stato dello sviluppo di schermi Micro LED per i prodotti Apple. La cancellazione di questi progetti è stata anticipata dall’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui Apple avrebbe licenziato diversi dipendenti che lavoravano ai progetti collegati a questa tecnologia. Anche Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), ha confermato la cancellazione dei progetti di sviluppo che avrebbero dovuto portare al lancio di dispositivi Apple con schermi Micro LED.

Queste indiscrezioni sono legate all’annuncio di AMS Osram, partner di Apple che avrebbe dovuto costruire un impianto di produzione in Malesia dove realizzare i pannelli Micro LED per Apple. Secondo una nota della società, nei giorni scorsi “un progetto chiave nel programma Micro LED” è stato cancellato da un cliente (non citato ma, quasi sicuramente, si tratta di Apple). Il management di AMS Osram ha avviato un processo di svalutazione della società che dovrebbe ora concentrarsi su altri progetti, continuando la sua attività nell’industria tech anche senza poter contare sull’importante investimento di Apple.

È interessante notare che non tutti gli analisti concordano con le informazioni apparse online in questi ultimi giorni. L’addio ai display Micro LED di Apple potrebbe non essere definitivo. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, ad esempio, AMS Osram era solo uno dei fornitori selezionati da Apple per la realizzazione di pannelli Micro LED per un futuro Apple Watch Ultra. Anche gli analisti di TrendForce sono dello stesso parere. Al momento, infatti, ci sarebbero diverse altre aziende pronte a diventare partner di Apple nello sviluppo di pannelli Micro LED.

Perché i Micro LED?

Gli schermi Micro LED, già visti su Smart TV di fascia alta, potrebbero diventare sempre più importanti, nel corso dei prossimi anni, per l’industria tech, a condizione di risolvere i problemi di sviluppo e produzione che, per il momento, richiedono investimenti ancora troppo elevati. I pannelli che adottano questa tecnologia non hanno bisogno di un sistema di retroilluminazione, riprendendo una delle caratteristiche tipiche degli OLED, pur non essendo soggetti al “burn in”. Un schermo Micro LED ha un contrasto e luminosità elevati e un nero assoluto ma ha anche consumi ridotti, risultando, potenzialmente, una soluzione ideale per i dispositivi a batteria come gli smartwatch e gli smartphone.