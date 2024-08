Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Mac sta lavorando a un nuovo Mac Mini Micro, molto più compatto rispetto al modello attuale e con chip M4, ecco come sarà e quando arriva

Tra le novità in arrivo per la gamma di computer Apple c’è anche una nuova generazione del Mac Mini che andrà a sostituire l’attuale versione, disponibile oggi con chip M2 oppure con chip M2 Pro.

Il nuovo computer di Apple potrebbe essere molto più compatto, tanto da poter essere definito quasi come un Mac Mini “micro“. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo Mac Mini sarà il computer più piccolo mai realizzato da Apple.

Il nuovo modello potrebbe affiancare una nuova generazione del Mac Mini con dimensioni tradizionali. Oltre alla nuova scocca, l’aggiornamento della gamma prevede anche il debutto del nuovo chip M4 e della sua variante Pro, ancora inedita.

Mac Mini Micro: come sarà

Il nuovo Mac Mini potrebbe chiamarsi Mac Mini Micro e potrebbe occupare un volume pari a circa la metà dell’attuale Mac Mini. Al momento, secondo Gurman, Apple non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sulla scocca da adottare e starebbe testando tre diverse varianti. La scelta definitiva dovrebbe, però, essere effettuata a breve.

L’obiettivo è di realizzare un Mac Mini ancora più piccolo ma in grado di proporre almeno tre porte USB-C oltre a una porta HDMI e a una porta per alimentazione. Tutte queste porte sarebbero presenti nelle scocche testate da Apple e tra cui sarà scelta quella definitiva.

Secondo le indiscrezioni disponibili, Apple dovrebbe realizzare due varianti del nuovo Mac Mini Micro, una con chip M4, lo stesso utilizzato dai nuovi iPad Pro, e una con chip M4 Pro, ancora inedito. Non ci sono ancora informazioni in merito alla dotazione di memoria.

La memoria unificata potrebbe, finalmente, partire da un taglio superiore agli 8 GB a causa della necessità di fornire risorse aggiuntive per poter sfruttare Apple Intelligence. Per quanto riguarda lo storage, invece, si dovrebbe ancora partire da 256 GB, almeno per la versione con chip M4.

Come detto in precedenza, la versione “micro” del nuovo computer di Apple potrebbe essere affiancata da una nuova generazione dell’attuale Mac Mini, senza modifiche particolari al design e alle dimensioni ma con l’aggiornamento del chip e il debutto del nuovo M4.

Mac Mini Micro: quando arriva

Le novità per la gamma Mac Mini arriveranno nel corso dei prossimi mesi. La fonte anticipa che il progetto sarà completato entro fine agosto, con la decisione finale sulla scocca da adottare per il computer. Successivamente è prevista la partenza della produzione. Il lancio commerciale dovrebbe avvenire nel corso del quarto trimestre del 2024. Sempre entro fine anno, Apple potrebbe svelare una nuova versione dell’iMac e i nuovi MacBook Pro con chip M4.