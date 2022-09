Apple ha risolto il problema della fotocamera di iPhone 14 Pro: ecco come

A due settimane dal lancio della nuova gamma iPhone 14, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento per iOS 16 al fine di correggere alcuni bug software che rendevano complicata la vita agli utenti. Soprattutto per risolvere il un fastidioso problema di tremolio del sensore fotografico principale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che rendeva impossibile l’utilizzo della fotocamera con app di terze parti proprio sugli smartphone con la fotocamera migliore e più nuova: quella da 48 MP.

iOS 16.0.2: Apple risolve i bug

Grazie al nuovo firmware iOS 16.0.2 l’azienda di Cupertino ha corretto il bug del sensore principale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che causava una vistosa vibrazione della fotocamera quando veniva aperta da alcune applicazioni non Apple, in particolare TikTok, Instagram e Snapchat.

Il nuovo aggiornamento, inoltre, risolve il bug del copia e incolla che richiedeva all’utente l’autorizzazione ogni qual volta si tentava di copiare qualcosa da un’app all’altra. Corretto anche un problema che ostacolava il processo di configurazione, con il display che diventava improvvisamente nero e non rispondeva.

Risolto il bug di VoiceOver (il lettore dello schermo sviluppato per gli ipovedenti) che non era più disponibile dopo il riavvio degli smartphone, oltre a quello che causava un malfunzionamento del display, dopo essere stato riparato, su iPhone X, iPhone XR e iPhone 11.

Ricordiamo che iOS 16.0.2 non è l’ultimo aggiornamento su cui ha lavorato la compagnia negli ultimi giorni. La scorsa settimana, infatti, Apple ha rilasciato iOS 16.0.1, update che è andato risolvere alcuni problemi, come quello delle immagini che apparivano sfocate se ingrandite in orizzontale su iPhone 14 Pro Max, e quello che impediva l’accesso alle app aziendali.

iPhone 14 Pro: come aggiornare a iOS 16.0.2

L’aggiornamento può essere scaricato direttamente sull’iPhone andando nel menu "Impostazioni". Entrando nella sezione "Generali" e procedendo al menu "Aggiornamento software", l’update dovrebbe apparire automaticamente sullo schermo. Del peso di soli 352,7 MB, il download non dovrebbe richiedere molto tempo, mentre l’installazione vera e propria e il riavvio del dispositivo dovrebbero durare alcuni minuti. E’ importante, prima di eseguire l’aggiornamento, che l’iPhone sia carico.