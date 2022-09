IPhone 14 Pro, segnalato un grave problema alla fotocamera

Alcuni possessori di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max hanno riscontrato un grave problema sui loro dispositivi. A quanto pare, la fotocamera posteriore dei suddetti modelli inizia a tremare quando si utilizzano alcune applicazioni di terze parti per fare dei video. Non si tratta di casi isolati, tanto che il colosso di Cupertino sta per correre ai ripari.

iPhone 14 Pro trema durante la registrazione di video

Gli utenti, attraverso Reddit, hanno segnalato che il sensore posteriore dei loro melafonini trema in modo incontrollabile ogni volta che si utilizza l’app fotocamera di Snapchat e anche quella di Instagram. Altri possessori di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max hanno notato che il tremolio avviene anche con l’utilizzo della fotocamera dell’app di TikTok. Tuttavia, chiunque abbia riscontrato problemi con le app di terze parti, ha riferito anche di non averne avuto alcun problema con l’app fotocamera di Apple.

Fortunatamente, quindi, il bug si presenta solo con app di terze parti ed è quasi certamente un inconveniente software e non hardware (che lo renderebbe probabilmente più serio, richiedendo agli utenti interessati di rispedire i propri dispositivi).

iPhone 14 Pro: da dove dipende il problema

Con molta probabilità, gli sviluppatori delle app di terze parti in cui si riscontra il problema non avranno apportato le modifiche necessarie per far funzionare al meglio le fotocamere degli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Tra l’altro, alcuni possessori di queste varianti di iPhone sono convinti che il bug sia correlato alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), funzione che cerca di evitare che un video venga sfocato a causa del movimento eseguito da un utente, mentre registra la clip.

In buona sostanza, è probabile che le app non riescano a dialogare bene con il sistema di stabilizzazione che, di conseguenza "impazzisce" e causa il forte tremolio delle immagini. Non sappiamo, però, se questo problema dipenda da codice del sistema operativo o da codice delle app. Tuttavia, considerando il fatto che praticamente tutte le app di terze parti hanno problemi, non è da escludere che il problema lo debba trovare e risolvere Apple, non gli sviluppatori indipendenti.

Quando Apple avrà risolto il bug, dunque, Per questo motivo, le app di terze parti interessate (le più citate sono, per l’appunto, TikTok, Instagram e Snapchat) dovranno rilasciare dei nuovi gli aggiornamenti, al fine di correggere il fastidioso problema.

Nell’attesa che il colosso di Cupertino risolva al più presto l’intoppo, ricordiamo che la nuova gamma di smartphone targati Apple è stata presentata ufficialmente solo alcuni giorni fa. Tra tutti i modelli (sono quattro), l’iPhone 14 Pro Max è il più costoso e può arrivare alla cifra di ben 2.139 euro, con la massima configurazione di memoria disponibile. I due smartphone hanno a bordo una fotocamera posteriore da 48 MP, la più "importante" di sempre della mela morsicata.