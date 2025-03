Apple Maps Surveyor, con quest'app gli utenti migliorano le mappe

Fonte foto: DenPhotos / Shutterstock.com

Apple Maps, che in italiano si chiama semplicemente Mappe, è uno dei tanti servizi che la casa di Cupertino mette a disposizione dei suoi utenti. Negli ultimi anni, l’applicazione è migliorata tantissimo ma c’è ancora un ampio margine di crescita, soprattutto in considerazione dei continui miglioramenti di Google Maps che oggi può sfruttare anche l’integrazione con l’intelligenza artificiale.

Per tentare di migliorare le sue mappe, Apple ha messo a rilasciato una nuova app, chiamata Apple Maps Surveyor. L’applicazione in questione punta a raccogliere dati per migliorare la precisione e l’affidabilità delle mappe, con l’obiettivo di incrementare il numero di persone che si affida al servizio.

Come funziona Apple Maps Surveyor

Con Apple Maps Surveyor, l’azienda di Cupertino punta a migliorare la raccolta dei dati che andranno poi ad arricchire il database di Mappe. Come avviene per i servizi rivali, come Google Maps, anche l’app di Apple dovrà essere in grado di offrire un numero di informazioni variegato, permettendo a chiunque di trovare esercizi commerciali, luoghi di interesse e molto altro con dati sempre aggiornati. Per raggiungere quest’obiettivo è essenziale che il processo di raccolta dati diventi più efficace, anche grazie al contributo degli utenti stessi.

Apple Maps Surveyor si collega a Premise, una piattaforma già esistente da cui è possibile ricevere delle piccole ricompense economiche in cambio del completamento di determinate attività come sondaggi e condivisione di dati o come l’invio di fotografie di determinate aree urbane e segnalazioni relative a lavori in corso e altro ancora. Gli utenti potranno raccogliere dati anche durante gli spostamenti in auto, installando il proprio iPhone (con l’app Apple Maps Surveyor) su un apposito supporto per semplificare e automatizzare la raccolta dati.

Gli obiettivi di Apple

Con il nuovo progetto, Apple punta a migliorare il database di Mappe e per farlo ha bisogno delle informazioni condivise da chi utilizza il servizio, che dovranno contribuire alla crescita dell’applicazione. In particolare, l’obiettivo principale è ottenere dati aggiornati in merito a vari elementi stradali che potranno arricchire ulteriormente le mappe.

In questo modo, l’azienda di Cupertino punta a offrire dati sempre aggiornati (anche nei minimi dettagli) a tutti coloro che sceglieranno di affidarsi ad Apple Maps per ottenere informazioni su un determinato luogo. Nel corso dei prossimi mesi, grazie all’integrazione con i dati raccolti tramite Premise, le Mappe di Apple potrebbero diventare sempre più ricche di dettagli e di informazioni, andando così a costruire un database ancora più aggiornato e in grado di tenere testa a servizi rivali come Google Maps.