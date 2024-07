Fonte foto: Fluna NightEtJ - Shutterstock

Apple ha recentemente introdotto una grande novità, per certi versi, “rivoluzionaria”. La piattaforma Mappe, fino ad oggi disponibile soltanto come applicazione su iPhone, iPad e macOS, è stata rilasciata in versione web beta. Ciò significa che, allo stesso modo di Google Maps, sarà presto totalmente accessibile anche da desktop.

In precedenza, alcune versioni di Apple Maps erano disponibili sul web grazie al lavoro di alcuni sviluppatori che utilizzavano l’API per creare mappe per siti come DuckDuckGo. La scelta di ciò era dettata dal maggiore rispetto per la privacy, poiché a differenza di Google Maps non vengono effettuati tracciamenti, profilazioni dei dati degli utenti, ecc.

Con l’introduzione di Mappe, Apple l’azienda di Cupertino di allargare il suo servizio a più utenti (anche non Apple) nel tentativo di contrastare l’egemonia di Google Maps, attualmente il servizio di navigazione più utilizzato al mondo, grazie anche all’ampia compatibilità con vari browser, dispositivi e sistemi operativi.

Apple Maps: l’annuncio di Cupertino

La nuova versione di Mappe è una beta pubblica, quindi non ancora completa. Come riportato sull’annuncio ufficiale di Apple, la maggior parte delle funzionalità dell’app sono già presenti. Ad esempio, è possibile ottenere indicazioni per spostarsi in auto e a piedi, trovare luoghi e informazioni utili come foto, orari di apertura, valutazioni e recensioni, ordinare cibo dalle schede dei luoghi, sfogliare le guide per scoprire i ristoranti ed esplorare negozi e luoghi nelle città di tutto il mondo.

Tuttavia, alcune funzionalità, come “Guardati intorno” (ovvero la versione Apple di Street View di Google Maps), saranno disponibili nei prossimi mesi. Inoltre, l’azienda di Cupertino ha dichiarato che gli sviluppatori di app e siti (anche con MapKit JS) possono includere dei link a Mappe sul web, in modo da consentire agli utenti di ottenere indicazioni stradali, visualizzare informazioni dettagliate sui luoghi e non solo.

Apple Maps Beta: come funziona

Gli utenti che desiderano provare la nuova versione web di Apple Maps possono già farlo accedendo al sito web https://beta.maps.apple.com/. La pagina che apparirà è identica a quella che si può visualizzare sull’applicazione ufficiale. A sinistra si troverà il menu principale, con le sezioni “Search“, per cercare un luogo specifico, “Guides“, per ottenere informazioni su città e luoghi vari e, infine, “Directions“, utile per avviare la navigazione in auto o a piedi.

A destra si trova invece la bussola, il pulsante per visualizzare la propria posizione, lo zoom e l’icona a forma di cartina piegata. Quest’ultima permette di cambiare la visualizzazione della mappa, ovvero “Standard“, “Ibrida” e “Satellite“.

Attualmente la versione web di Apple Maps è disponibile solo in inglese per ora ed è compatibile con Safari e Chrome su Mac e iPad, ma anche su Chrome ed Edge su Windows. L’azienda di Cupertino ha già annunciato che presto verranno implementati altri browser e piattaforme nel prossimo futuro.