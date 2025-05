Fonte foto: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

La versione per iOS di Google Maps sta ricevendo un nuovo aggiornamento, attualmente in fase di rollout. Si tratta di un importante update che porta su iPhone alcune novità annunciate lo scorso mese di marzo. Alla base delle nuove funzioni, come avviene spesso negli ultimi mesi per le app di Google, c’è l’intelligenza artificiale, sempre più integrata nei servizi dell’azienda, come dimostrano anche le ultime novità di Gemini. Con il nuovo aggiornamento, Maps sarà in grado di “leggere” gli screenshot alla ricerca di informazioni sui luoghi.

Google Maps e le nuove funzioni per gli screenshot

Con la nuova funzione, Google Maps, sfruttando l’intelligenza artificiale, è in grado di recuperare informazioni sui luoghi inclusi negli screenshot. Quando l’utente cattura una schermata, infatti, l’AI sarà in grado di individuare tutte le informazioni “geografiche” incluse andando poi a trasferirle sulla mappa.

Nella sezione Tu di Maps viene introdotta una lista denominata Screenshots in cui l’utente può recuperare tutte le schermate catturate con il proprio smartphone e da cui l’AI può recuperare le varie informazioni legate ai luoghi da visualizzare in Google Maps.

Il riconoscimento è automatico: Gemini recupera le informazioni dallo screenshot e trasferisce i dati alla mappa, permettendo all’utente di individuare la posizione dei luoghi presenti nella schermata appena catturata.

L’utente può scegliere se effettuare una scansione automatica di tutte le immagini oppure se importare manualmente solo le immagini rilevanti e che, quindi, contengono informazioni sulla posizione. Le varie schermate saranno consultabili tramite un apposito carosello.

Ricordiamo che nelle scorse settimane Google ha avviato l’integrazione di Gemini in Maps, completando un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo di applicazioni sempre più legate all’intelligenza artificiale. Questa nuova funzione rappresenta la conferma dei piani dell’azienda americana che ha reso l’AI il fulcro della sua attività.

Come usare la nuova funzione di Google Maps

Per il momento, la nuova funzione di Google Maps è disponibile solo per l’app iOS del servizio e solo se lo smartphone è impostato con la lingua inglese (Stati Uniti). In sostanza, per ora, solo gli utenti iPhone negli USA hanno la possibilità di accedere alla nuova funzione AI di Google Maps. Si tratta, in ogni caso, di una novità destinata a essere rilasciata globalmente nel corso delle prossime settimane.

Google, infatti, dovrebbe rilasciare a breve un nuovo update andando a “sbloccare” questa funzione per gli altri mercati di lingua inglese e poi, gradualmente, in tutto il mondo, Italia compresa. Sarà necessario attendere le prossime settimane per ulteriori novità in merito. Naturalmente, questa funzione arriverà anche su Google Maps per Android. Ulteriori dettagli in merito potrebbero arrivare in occasione dell’evento dedicato ad Android in programma la prossima settimana.