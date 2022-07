Apple prepara un Watch "Pro": costerà tantissimo

Non si chiamerà Apple Watch "Extreme Sports Edition" ma, più semplicemente, Apple Watch 8 Pro. Ma "extreme" lo sarà lo stesso, almeno nel prezzo: costerà quanto un iPhone Pro. Di cosa stiamo parlando? Del tanto chiacchierato orologio smart "rugged" della mela morsicata.

Di un Apple Watch per sport estremi si parla da svariati mesi, ma in realtà il progetto risale a molti anni fa se è vero che nel 2015 Apple stessa ha creato un file grafico con dentro il logo Apple Watch Pro, poi mai utilizzato su un prodotto realmente in vendita. Negli ultimi giorni, però, le voci si stanno facendo più insistenti e l’ultimo rumor è quello dell’ormai famoso giornalista di Bloomberg, quel Mark Gurman le cui previsioni (va detto) non sempre si sono rivelate corrette (soprattutto a livello di tempistica). Secondo Gurman il Watch 8 Pro non solo si farà, ma sostituirà il carissimo Apple Watch "Edition" mantenendo, però, il prezzo altissimo.

Apple Watch 8 Pro: come sarà

Secondo Gurman, il prossimo Apple Watch 8 Pro sarà una sorta di Garmin made in Cupertino, con un design in grado di attirare il cliente del noto marchio di smartwatch multisport rugged, ma allo stesso tempo indiscutibilmente Apple.

Il nuovo orologio smart avrà uno schermo più grande (si parla di 1,99 pollici, cioè circa 5 centimetri), una batteria più grande e più potente e una cassa in metallo (si parla di titanio). Il chip, invece, dovrebbe essere l’Apple S8 che, però, avrà prestazioni simili all’S7 (probabilmente consumerà di meno).

Apple Watch 8 Pro: quanto costerà

Ma veniamo alle note dolenti: il prezzo di Apple Watch 8 Pro. A Cupertino, si sa, non amano regalare niente e i prodotti di Apple sono sempre costosi, a maggior ragione se si chiamano "Pro". E, infatti, secondo Gurman l’Apple Watch 8 Pro costerà, dollaro più dollaro meno, quanto un iPhone 13 Pro.

L’iPhone 13 Pro, in USA, parte da 999 dollari e in Italia costa 1.189 euro. A prezzi del genere è possibile comprare un Garmin Tactix 7, cioè uno smartwatch con cui possiamo anche andare in guerra di quanto è robusto e "rugged".