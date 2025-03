Fonte foto: Shutterstock

Dopo alcuni anni caratterizzati da poche innovazioni, la gamma Apple Watch si prepara a un nuovo salto generazionale. La casa di Cupertino, infatti, sta lavorando ai nuovi modelli con l’obiettivo di integrare diverse novità per rendere i suoi smartwatch ancora più completi e in grado di integrarsi con l’ecosistema di prodotti e servizi Apple.

Apple Watch: le novità in arrivo

I prossimi Apple Watch potranno sfruttare una fotocamera che, come anticipato da Mark Gurman di Bloomberg, sarà integrata accanto al display, con posizionamento che potrebbe essere diverso tra il modello standard e la versione Ultra. In ogni caso, l’utilizzo di un device del genere rappresenta un importante passo in avanti per lo smartwatch e non solo per la possibilità di scattare foto dal polso.

Con un sensore fotografico, infatti, Apple Watch sarà in grado di “vedere” il mondo esterno con la possibilità anche di sfruttare funzioni legate all’intelligenza artificiale per offrire nuovi strumenti agli utenti. In questo modo, il colosso di Cupertino potrebbe riguardare anche i suoi smartwatch nell’ecosistema di servizi AI compresi nel pacchetto Apple Intelligence, in arrivo anche con il supporto all’italiano nel corso del prossimo mese di aprile.

Si tratta di un passaggio essenziale per lo sviluppo delle future funzioni AI di Apple che intende coinvolgere anche la gamma Apple Watch nel suo ecosistema. L’azienda sta anche lavorando a un modello di intelligenza artificiale proprietario a cui affidare l’analisi delle immagini catturate dalle fotocamere dello smartphone e, in futuro, degli Apple Watch. In questo modo, Apple punta a rendersi sempre più indipendente dalle soluzioni AI di terze parti.

La strada è comunque lunga. Le difficoltà registrate nello sviluppo di Apple Intelligence e di una nuova versione di Siri confermano che sarà necessario ancora molto tempo per raggiungere i servizi delle aziende concorrenti.

Quando arrivano le novità per gli Apple Watch

Le indiscrezioni fornite da Gurman sono, come sempre, molto interessanti. Gli utenti Apple, però, dovranno pazientare. Un Apple Watch con fotocamera, infatti, non arriverà sicuramente in tempi brevi. I prossimi smartwatch pervisti per la seconda metà del 2025 non avranno questa funzionalità e, probabilmente, anche nel 2026 non ci saranno novità di questo tipo.

Il primo modello di nuova generazione dovrebbe essere pronto nel 2027 quando i servizi di intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino saranno, senza dubbio, più avanzati e in grado di offrire prestazioni migliori rispetto al presente. Sarà, quindi, necessario attendere almeno un paio di anni per registrare il debutto di un primo Apple Watch con fotocamera e funzioni AI integrate.