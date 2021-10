Apple Watch 7, al via i preordini: quando arriva

Annunciato insieme alla gamma iPhone 13, a differenza di tutti i prodotti venuti fuori durante l’evento virtuale California Streaming Apple Watch Series 7 è rimasto fuori dai radar, e sul suo conto non si è saputo praticamente più nulla. I prezzi, quando sarebbe stato possibile acquistarne uno, nulla.

I fan adesso possono però tornare a sorridere, perché Apple non ha perso troppo tempo e il Watch Series 7 è tornato di estrema attualità dal momento in cui l’azienda di Cupertino ha annunciato quando verranno aperti i preordini. Lo smartwatch della Mela è il solito prodotto concreto, migliorato rispetto alla generazione precedente su degli aspetti che Apple ha giudicato centrali, tra i quali – a questo giro – non rientrava il design che alla luce delle indiscrezioni della vigilia molti pensavano potesse essere rinnovato. Nessuna novità estetica per Apple Watch Series 7, se si fa l’importante eccezione del display ancor più ottimizzato rispetto alle dimensioni, ma una serie di migliorie sotto al cofano.

Apple Watch Series 7 è un Series 6 ancora migliore

Il design di Apple Watch Series 7, di fatto, non cambia rispetto al passato. Inalterate le forme arrotondate della cassa, nonostante abbiano parecchi anni sulle spalle e la gamma Apple sia passata già da qualche tempo a linee più spigolose.

Rispetto al predecessore, su Apple Watch Series 7 è cresciuta di un millimetro la dimensione della cassa, adesso disponibile nelle varianti da 41 e 45 mm. Questa leggera novità ha ripercussioni importanti sul display, che pure per merito di cornici ancora più sottili (ora misurano 1,7 mm appena) risulta complessivamente più ampio del 20% rispetto al modello dell’anno scorso, ed è capace di mostrare il 50% di testo in più.

Ma lo schermo di Apple Watch Series 7 non è solo più grande, è anche più luminoso del 70% in modalità Always On, ossia quella che mostra costantemente data e ora. Le nuove dimensioni hanno condotto Apple a modificare i quadranti esistenti e a svilupparne di nuovi che arrivano con watchOS 8, il nuovo sistema operativo già disponibile per le generazioni precedenti ancora supportate.

Novità assolutamente gradita è l’introduzione su Apple Watch Series 7 di un vetro a protezione dello schermo più resistente del 50%, e in tema di resistenza ci sono da segnalare anche quella ad acqua e polvere secondo lo standard IP6X.

Apple Watch Series 7, quando arriva

Apple Watch Series 7 sarà disponibile con cassa in titanio, acciaio o nella più “economica" in alluminio, oltre che nelle edizioni speciali realizzate in collaborazione con Hermes e Nike. I prezzi partono da 439 euro per la variante in alluminio da 41 mm.

La disponibilità di Apple Watch Series 7 è fissata al 15 ottobre, mentre i preordini partiranno venerdì 8 ottobre.