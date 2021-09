IPad e iPad mini 2021: caratteristiche e prezzi

Dalla cornice dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, il magnifico centro congressi inaugurato nel 2017, Apple ha ufficializzato la nuova gamma iPhone 13 e una serie di device, tra cui gli iPad e iPad mini 2021, due tra i prodotti della Mela storicamente più apprezzati.

iPad e iPad mini 2021 sono due tablet parecchio diversi, non solo in termini di dimensioni. iPad 2021 non è che un semplice aggiornamento del progetto precedente, quindi il design rimane inalterato così come buona parte delle caratteristiche tecniche: scelta che scontenterà certamente qualcuno ma che probabilmente Apple ha preso per tenere il prezzo ad un livello accettabile. iPad mini 2021 al contrario è tutto nuovo: il design giova della riduzione delle cornici intorno al display per un impatto visivo finalmente moderno, e arriva il telaio piatto, coi bordi vivi, inaugurato dalla Mela sugli iPhone 12 e poi trasferito sui nuovi iPad, come il Pro con chip M1.

iPad 2021: caratteristiche

iPad di nona generazione è spinto dal rodato chip A13 Bionic (quello degli iPhone 11 per intenderci) che garantisce un incremento prestazionale fino al 20% rispetto al precedente. Apple ha precisato che è “fino a 3 volte più veloce dei migliori Chromebook in circolazione e fino a 6 volte del tablet Android più venduto", senza però precisare quale.

Altra novità, senz’altro gradita a coloro che utilizzano spesso il tablet per le videochiamate è Center Stage per la fotocamera frontale, una funzione in grado di tenere il soggetto al centro compensando eventuali movimenti dell’inquadrato. Il display Retina rimane fisso sui 10,2 pollici di diagonale ma arriva il True Tone, funzione che adatta la temperatura colore dello schermo alla luce ambientale.

Le novità su iPad 2021, di fatto, si esauriscono a queste.

iPad mini 2021: caratteristiche

iPad mini di sesta generazione può vantare lo stesso chip A15 Bionic dei nuovi iPhone 13 in grado di offrire prestazioni di altissimo profilo. Apple dichiara un incremento della capacità di calcolo del 40% e addirittura l’80% delle prestazioni grafiche in più rispetto alla generazione precedente di iPad mini.

Grazie al nuovo chip, iPad mini 2021 può agganciare le reti 5G con velocità di download che possono toccare i 3,5 Gbps, mentre la versione “base" può comunque fare affidamento sul recentissimo Wi-Fi 6.

Il display, che adesso supporta la Apple Pencil 2, migliora parecchio rispetto al passato, se non altro per la diagonale maggiore (8,3 pollici) in virtù delle cornici intorno molto più contenute. Per questo il Touch ID finisce nel pulsante di accensione in alto, mentre sul profilo basso esordisce l’ingresso USB-C che rimpiazza il Lightning.

La fotocamera frontale per le videochiamate è da 12 MP – con Center Stage – così come quella posteriore, rinnovata, che può registrare video in 4K. Gli altoparlanti sono stereo, la batteria da oltre 5.000 mAh secondo Apple può garantire fino a un giorno di autonomia.

iPad e iPad mini 2021, prezzi e disponibilità

iPad di nona generazione e iPad mini di sesta saranno distribuiti in Italia a partire da venerdì 24 settembre. Già partiti i preordini sul portale italiano di Apple, i prezzi sono i seguenti.

iPad 2021 (grigio siderale, rosa, viola o galassia): 64 GB solo Wi-Fi: 389 euro 64 GB Wi-Fi + Cellular: 529 euro 256 GB solo Wi-Fi: 559 euro 256 GB Wi-Fi + Cellular: 669 euro

