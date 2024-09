Apple Watch 10 ufficiali: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple ha presentato Apple Watch Series 10 che arriva sul mercato con display più grandi, un processore più potente e nuove funzionalità per lo sport e la salute

Durante l’evento “It’s Glowtime” del 9 settembre, oltre agli iPhone 16, Apple ha presentato anche il nuovo Apple Watch Series 10, un device che segna un anniversario importante per l’azienda di Cupertino: i primi 10 anni di vita dei suoi smartwatch, lanciati ufficialmente il 9 settembre 2014.

Una ricorrenza che aveva fatto presagire grandi novità in arrivo per questo dispositivo, un’eventualità tuttavia disattesa dalla realtà dei fatti con il colosso della tecnologia che, sì, ha portato su questo modello alcune novità interessanti ma che, a conti fatti, sono ben poca cosa rispetto alla rivoluzione del primo Apple Watch, 10 anni or sono.

Apple Watch Series 10, scheda tecnica

Apple Watch 10 è disponibile in due diverse varianti con cassa da 42 mm e 46 mm. La prima grande novità rispetto al passato sta nei nuovi schermi che hanno dimensioni più generose rispetto ai precedenti modelli, più grandi di circa il 9% rispetto a Apple Watch 9 (e di circa il 30% rispetto alla prima generazione di smartwatch), arrivando praticamente ad eguagliare quelle di Apple Watch Ultra 2.

Si tratta, inoltre, di un nuovo tipo di OLED che garantisce una maggiore luminosità da tutti gli angoli di visione: circa il 40% in più rispetto al precedente modello, una scelta sicuramente interessante per gli sportivi che non sempre guardano il device frontalmente.

Oltre allo sport, però, l’utilizzo di questi nuovi schermi rende anche più semplice leggere testi, scrivere messaggi e controllare l’interfaccia del device. Migliora anche il refresh rate che è molto più reattivo rispetto alle vecchie versioni e con consumi nettamente ridotti.

Nonostante le dimensioni maggiori, però, il device è anche più sottile rispetto al passato con lo spessore che si è ridotto del 10% (arrivando a soli 9,7 mm) con conseguente riduzione del peso. Il modello in alluminio, ad esempio, pesa il 10% in meno rispetto alla versione precedente, mentre quello in titanio arriva addirittura al 20%.

In più, con una maggiore superficie a disposizione, Apple è riuscita anche a inserire all’interno del device una bobina di ricarica più grande, che permette allo smartwatch di arrivare a circa l’80% di carica in soli 30 minuti (la ricarica è compatibile con MagSafe e Qi 2), per un’autonomia di circa 18 ore.

Sul fronte delle prestazioni, il processore scelto da Apple è un S10 a cui si affianca un neural engine a quattro core che permette al device di accedere a una rete neurale avanzata che sblocca diverse funzionalità, come un sistema per l’abbattimento del rumore di fondo in chiamata.

L’ultimo cambiamento nella scheda tecnica riguarda le dimensioni dello speaker interno, che l’azienda di Cupertino ha ridotto pur mantenendo inalterate le prestazioni (stando almeno alle dichiarazioni ufficiali). In più dalla serie 10 è possibile utilizzare questo altoparlante anche per riprodurre musica e podcast.

Per quanto riguarda le funzionalità, restano essenzialmente invariate rispetto al passato anche se, sempre secondo Apple, questo device ha una perfetta integrazione con gli iPhone così da garantire agli utenti un monitoraggio dei parametri vitali e dell’attività sportiva ancora più efficiente.

Grande novità in questo senso è il rilevamento delle apnee notturne, una funzione in grado di determinare eventuali sospensioni ripetute del respiro durante il riposo; una patologia da non sottovalutare, spesso non diagnosticata e che potrebbe portare all’insorgenza di altri problemi come aumento dell’ipertensione, diabete di tipo due e malattie cardiache.

Il device utilizza l’accelerometro per tracciare i micromovimenti del polso durante la sospensione del respiro e, in base ai dati raccolti periodicamente, avvertire l’utente in caso di apnee notturne.

L’altro aggiornamento interessa gli sportivi con lo smartwatch che è in grado di rilevare la temperatura dell’acqua e la profondità, due funzioni utili per lo snorkeling, ad esempio, che possono essere utilizzate insieme al monitoraggio del tempo di immersione, la profondità massima e la direzione e, addirittura, con l’app Marea, per avere un quadro ancora più preciso delle condizioni del mare.

Apple Watch Serie 10, prezzo e disponibilità

I nuovi Apple Watch Series 10 saranno disponibili dal 20 settembre nei colori Argento, Oro rosa e Jet black.

Il prezzo suggerito è di

Apple Watch Series 10 – cassa in alluminio da 42 mm – versione solo GPS: 459 euro

Apple Watch Series 10 – cassa in alluminio da 46 mm – versione solo GPS: 489 euro

Apple Watch Series 10 – cassa in alluminio da 42 mm – versione GPS + Cellular: 579 euro

Apple Watch Series 10 – cassa in alluminio da 46 mm – versione GPS + Cellular: 609 euro

La versione GPS + Cellular è disponibile anche con cassa in titanio nei colori Naturale, Oro e Ardesia al prezzo di

Apple Watch Series 10 – cassa in titanio da 42 mm – versione GPS + Cellular: 809 euro

Apple Watch Series 10 – cassa in titanio da 46 mm – versione GPS + Cellular: 859 euro

.