Apple sta lavorando al nuovo Apple Watch Series 11: ecco tutte le novità in arrivo per lo smartwatch della casa di Cupertino

Fonte foto: Shutterstock

Tra le novità in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi da parte di Apple, ci sarà spazio anche per l’inedito Apple Watch Series 11. La gamma di smartwatch della celebre mela ha appena festeggiato i suoi primi 10 anni e l’azienda di Cupertino prepara un netto salto in avanti generazionale per i suoi dispositivi. Le informazioni raccolte da Macrumors.com ci forniscono un’anteprima dettagliata di quello che sarà il nuovo Apple Watch Series 11.

Apple Watch Series 11: come sarà

Il nuovo Apple Watch Series 11 avrà diverse novità dal punto di vista tecnico, a partire dal nuovo chip S11 che dovrebbe garantire un netto salto in avanti in termini di prestazioni e, soprattutto, di efficienza, con una conseguente riduzione dei consumi e un incremento dell’autonomia.

Un’altra novità dovrebbe essere l’introduzione di un nuovo modem 5G. Gli attuali Apple Watch Series 10 con connettività “Cellular” utilizzano un modem Intel che limita la connessione al 4G. Il nuovo modem, invece, sarà realizzato da MediaTek e supporterà il 5G RedCap, versione del 5G pensata per i dispositivi wearable.

Il nuovo Apple Watch Series 11 sarà dotato anche di nuove funzioni per il monitoraggio della salute (potrebbe arrivare anche il sistema di misurazione della pressione sanguigna). Da segnalare anche l’arrivo della nuova versione di watchOS, con diverse novità e un possibile nuovo layout.

Apple dovrebbe introdurre anche una nuova versione dell’app Salute potenziata dall’AI (su iOS) per consentire di sfruttare nuove funzioni di analisi dei dati raccolti dallo smartwatch grazie ad Apple Intelligence.

Per quanto riguarda il design, per il momento, non ci sono conferme in merito a un possibile salto generazionale per lo smartwatch di Apple. Il nuovo modello, Series 11, potrebbe riprendere il design della versione precedente, con piccoli ritocchi.

Ulteriori novità, anticipate da diverse indiscrezioni in passato, arriveranno soltanto con le prossime generazioni di Apple Watch. La fotocamera integrata, necessaria per consentire all’AI di “vedere” tramite lo smartwatch, e il nuovo sistema di monitoraggio non invasivo della glicemia, infatti, sono novità ancora in via di sviluppo e saranno introdotte soltanto nei prossimi anni e non con la nuova Series 11.

Apple Watch Series 11: quando arriva

Da quello che sappiamo il nuovo smartwatch di Apple è oramai entrato nella fase finale del suo sviluppo. La data di presentazione non sarà una sorpresa. Il modello, infatti, debutterà ufficialmente nel corso del tradizionale evento di lancio che Apple terrà a settembre 2025. Le vendite, salvo imprevisti, dovrebbero partitre nei giorni successivi. Al momento, non ci sono informazioni precise per quanto riguarda i prezzi che, sorprese a parte, dovrebbero essere più o meno in linea con quelli della generazione precedente. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.