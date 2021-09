Apple Watch 7 avrà uno schermo più grande e nuove watch faces

Su Apple Watch Series 7 è attesa una piccola rivoluzione. Non tanto a livello funzionale, perché l’orologio smart della Mela nel corso delle generazioni si è arricchito di tantissime funzioni: dalla rilevazione continua del battito cardiaco che praticamente c’è sempre stata all’ECG passando per il sensore di saturazione dell’ossigeno.

Quanto in termini di design dal momento che a partire da Apple Watch Series 7 le linee degli orologi tech della Mela cambieranno molto. Apple allineerà il concetto estetico che ha esordito sugli iPhone 12 anche al suo Watch, con le forme del telaio che passano da essere tondeggianti, come quelle viste finora, ad essere nette in modo da disegnare profili squadrati. Insieme alle novità alla base della filosofia stilistica, arriverà un’ottimizzazione della superficie “attiva" che mai si era vista in questi termini: le cornici nere intorno al display saranno ridotte all’osso, e questo insieme al leggero aumento delle dimensioni della cassa darà agli acquirenti di Apple Watch Series 7 uno schermo più esteso.

Schermo più grande per Apple Watch 7

Sui polsi di chi ne acquisterà uno ci sarà quindi un orologio dal display grande come mai prima d’ora. Di questo sono convinti un po’ tutti, e negli ultimi giorni non è sopraggiunta un’indiscrezione che affermasse il contrario, per cui sulla novità si può avere discreta fiducia pur essendo i rumors incerti per natura.

Delle novità ha parlato di recente Mark Gurman, fonte abbastanza attendibile in quanto a dispositivi Apple. Il giornalista di Bloomberg ha ribadito che secondo le sue fonti i bordi della cassa saranno piatti, e la stessa crescerà dagli attuali 40 e 44 millimetri a 41 e 45 millimetri.

Di conseguenza sarà maggiore la diagonale del display, anche in virtù della migliore ottimizzazione delle cornici, come si diceva in precedenza: dagli attuali 1,78 pollici con 360 x 448 pixel, quelli del Series 6 da 44 mm, si passerà agli 1,9 pollici con 396 x 484 pixel di Apple Watch Series 7.

I progettisti inoltre avrebbero utilizzato una tecnica inedita di laminazione che consentirà di avvicinare al vetro protettivo lo schermo OLED LTPO, il che darà un senso di immersività maggiore anche in virtù dell’incremento della superficie utile stimato nel 16% rispetto alla generazione attuale, così da avere più informazioni sullo schermo di Apple Watch Series 7.

Attese tante nuove watch faces

Per sfruttare il vantaggio, Apple avrebbe adeguato alcune delle watch faces esistenti ma ne avrebbe pure preparate di inedite. Gurman parla di una in particolare che sarà conosciuta come Modular Max, di fatto una versione ottimizzata dell’esistente Infograph modulare, per intenderci quella più ricca di informazioni tra le decine proposte. La nuova Modular Max, da quanto si apprende, mostrerà nella stessa schermata orario, data, temperatura o accesso rapido a un’app e delle complicazioni più grandi.

Tra le watch faces inedite anche Continuum, Atlas e World Timer, oltre a delle altre specifiche per i modelli Nike ed Hermes. Apple Watch Series 7 è atteso al debutto il 14 settembre, insieme agli iPhone 13 attesi – anch’essi – con grosse novità.