Apple Watch 8: a questo prezzo è un affare per tutti, minimo storico

Con i suoi prodotti, Apple ha portato grandi novità in ogni settore in cui si è lanciata. E lo ha fatto anche nel mondo degli smartwatch, essendo uno dei primi grandi produttori a credere in questo dispositivo. L’Apple Watch è considerato da tutti uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato e con l’ottava versione ha fatto un ulteriore salto in avanti. Ha migliorato tutte le funzionalità disponibili, a partire da quelle dedicate alla salute e all’attività fisica. Il merito è anche dei nuovi sensori che troviamo sotto la scocca.

Come capita solitamente con un prodotto dell’azienda di Cupertino, il prezzo è abbastanza elevato in confronto ai dispositivi degli altri produttori e difficilmente lo troviamo scontato. Oggi, però, l’Apple Watch 8 è disponibile con un’ottima promo su Amazon. Grazie allo sconto del 20% si risparmiano più di 100€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’offerta eccezionale da non farsi scappare per nessun motivo: trovare un orologio con queste caratteristiche a un prezzo così conveniente non è cosa di tutti i giorni. Inoltre, essendo un acquisto fatto su Amazon hai anche tutte le garanzie assicurate dal sito di e-commerce, dalla spedizione rapida fino al reso gratuito fino a 30 giorni.

Apple Watch 8: funzionalità e caratteristiche

Un orologio top lo si riconosce immediatamente: dalle funzionalità offerte e dalla qualità dei materiali utilizzati per la costruzione. E in questo Apple Watch 8 troviamo entrambi.

Partiamo dai materiali. Lo smartwatch Apple è molto resistente: impermeabile fino a 50 metri di profondità, ha ricevuto anche la certificazione IP6X contro la polvere. Ed è progettato per essere forte e resistere agli urti. Un orologio da poter utilizzare in ogni situazione senza aver paura di rovinarlo.

La vera forza dell’Apple Watch 8, però, è nei sensori e nello schermo. In questa nuova versione Apple ha estremizzato ancora di più il design, con il display che praticamente è a sfioro con la cornice laterale. La versione che troviamo in offerta è anche quella più grande con schermo da 45mm. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo tra le tante watch faces disponibili che puoi scaricare direttamente dall’App Store. Inoltre, grazie al display always-on puoi sempre avere sott’occhio l’orario e tutti i dati più importanti, a partire dalla frequenza cardiaca.

Proprio il monitoraggio del sonno è una delle funzionalità più importanti dell’Apple Watch 8 e che l’azienda di Cupertino ha migliorato in questa versione. I sensori permettono un monitoraggio accurato e continuo della propria salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. La novità più importante riguarda la misurazione della temperatura corporea che aiuta notevolmente la salute femminile nel controllo del ciclo. Non manca un monitoraggio avanzato del sonno che ti permette di sapere ogni mattina la qualità del tuo riposo notturno. Per chi, invece, ha problemi di cuore, l’Apple Watch ti permette di effettuare un ECG ogni volta che vuoi.

Altrettanto avanzate le funzionalità per gli amanti dello sport. L’Apple Watch 8 supporta un numero elevatissimo di attività sportive e per ognuna raccoglie dati e informazioni che ti aiutano a migliorare le performance fisiche. Inoltre, grazie all’app Fitness+ (a pagamento) hai accesso a tantissimi allenamenti specifici. Gli anelli di attività offrono una sintesi veloci di come ti sei allenato e di quali obiettivi hai raggiunto.

Come tutti i dispositivi Apple, troviamo l’assistente vocale Siri: basta interrogarla per ricevere una risposta a qualsiasi domanda. Inoltre, grazie alla presenza dell’App Store puoi installare tante app utili e sviluppate appositamente per l’orologio. Come ad esempio Apple Pay che ti permette di effettuare pagamenti in modalità contactless avvicinando semplicemente l’orologio al POS.

Apple Watch 8 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo come non la si vedeva da tanto tempo. oggi troviamo l’Apple Watch 8 nella versione da 45mm, la più grande tra quelle lanciate dall’azienda della mela morsicata, in offerta a un prezzo di 439€, con uno sconto del 20%. Il risparmio è di poco superiore ai 100€. Può sembrare uno sconto esiguo, ma dobbiamo pensare che si tratta sempre di un dispositivo Apple e che è già complicato trovarlo in offerta. In più, considerando lo "sconto IVA" diventa praticamente un best buy. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 87,80€ a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Una promo completa da non farsi scappare per nessun motivo.

